Vì sao đồng phạm của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy nã quốc tế?

Theo kế hoạch, ngày 9/12, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) cùng 15 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xét xử trong vụ án thứ 6 (Ảnh: Tuấn Huy).

Theo quyết định xét xử, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Đăng Tấn (Trưởng Văn phòng đại diện AIC tại TPHCM) đang bị truy nã quốc tế. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Tích (trưởng phòng AIC) và Lê Thanh Thy (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ) cũng đang bị truy nã. Những người này sẽ bị xét xử vắng mặt và có luật sư bào chữa tại tòa.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm các công ty “quân xanh” tham gia đấu thầu, thực hiện hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu nhằm giúp Công ty AIC trúng thầu.

Để triển khai các gói thầu tại TPHCM giai đoạn 2012-2017, bà Nhàn ủy quyền và phân công Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng Ban quản lý dự án 1, phụ trách các gói thầu lĩnh vực giáo dục) và Trần Đăng Tấn phụ trách các gói thầu lĩnh vực y tế. Nhóm này sử dụng các công ty “quân xanh”, thông đồng với các doanh nghiệp thẩm định giá, công ty tư vấn và đơn vị chủ đầu tư để dàn xếp kết quả.

Hồ sơ dự thầu của các công ty “quân xanh” được bộ phận AIC ở Hà Nội chuẩn bị sẵn, cố ý cài nhiều tiêu chí không đạt hoặc bỏ giá cao để bị loại. Báo cáo tài chính của một số doanh nghiệp được chỉnh sửa, nâng khống tiêu chí bắt buộc nhằm hợp thức hóa việc để AIC trúng thầu.

Với thủ đoạn này, Công ty AIC đã trúng 230 gói thầu tại TPHCM; trong đó 171 gói thầu (131 thuộc lĩnh vực giáo dục, 40 thuộc lĩnh vực y tế) gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 145 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định Trần Đăng Tấn, Nguyễn Thị Tích và Lê Thanh Thy (đang bị truy nã) là đồng phạm giúp sức cho bà Nhàn.

Cụ thể, ông Trần Đăng Tấn được bà Nhàn ủy quyền đại diện Công ty AIC phụ trách các gói thầu lĩnh vực y tế. Ông Tấn đã sử dụng hồ sơ năng lực của AIC đã được chỉnh sửa đưa vào hồ sơ dự thầu; phối hợp với đại diện các công ty “quân xanh” trong hệ sinh thái AIC thực hiện hành vi thông thầu, gian lận; đồng thời đại diện AIC ký các hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu… liên quan 84 gói thầu y tế, trong đó 37 gói thầu gây thiệt hại 2,1 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Tích (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mopha, đồng thời là Trưởng phòng của AIC) được bà Nhàn chỉ đạo đứng tên làm lãnh đạo Công ty Mopha để làm “quân xanh” tham gia đấu thầu, hỗ trợ AIC trúng thầu trên cả nước.

Tại TPHCM, bà Tích đại diện Công ty Mopha tham gia hai gói thầu mua sắm thiết bị dạy và học ngoại ngữ do Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5 (cũ) làm chủ đầu tư. Hồ sơ dự thầu của Mopha do nhân viên AIC lập sẵn, cố tình để nhiều tiêu chí không đạt và chào giá cao nhằm bị loại, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu, gây thiệt hại 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Tích còn ký báo cáo kinh tế, kỹ thuật liên quan 36 gói thầu lĩnh vực y tế, trong đó AIC được xác định là đơn vị có báo giá thấp nhất để trúng thầu, gây thiệt hại hơn 1,9 tỷ đồng.

Đối với Lê Thanh Thy (Tổng Giám đốc Công ty Thẩm định giá Tây Nam Bộ), cáo trạng cho rằng bị cáo này đã ký hợp đồng thẩm định giá và phát hành chứng thư thẩm định cho gói thầu mua sắm trang thiết bị do Phòng Giáo dục quận 5 (cũ) làm chủ đầu tư.

Quá trình thẩm định không đảm bảo quy định, chứng thư ban hành không đúng chuẩn mực định giá của Bộ Tài chính, dẫn đến việc xác định giá gói thầu cao gấp đôi giá thị trường, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu, gây thiệt hại 4,2 tỷ đồng.