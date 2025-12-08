120.000 binh sĩ Nga hội quân, mặt trận Đông Nam Ukraine rung lắc mạnh

Binh sĩ Ukraine (Ảnh: AFP).

Tình hình gần Stepnohirsk, Zaporizhia, gần đây đã trở nên xấu đi với Ukraine. Quân đội Nga đã triển khai khoảng 120.000 binh sĩ trong chiến dịch đẩy sâu qua khu vực Zaporizhia, theo RBC Ukraine.

Hiện tại, lực lượng Nga tìm cách tiến dọc theo lòng hồ Kakhovka cũ, nơi trong 2 năm qua đã mọc đầy cỏ cao. Địa hình này cho phép đối phương ẩn nấp trong “vùng xanh” và định kỳ tiến công các vị trí của Ukraine bằng các nhóm trinh sát nhỏ.

Stepnohirsk có ý nghĩa chiến lược vì nó mở ra tuyến đường dẫn về Zaporizhia. Quân đội Nga đang cố gắng áp sát thủ phủ của vùng, và đang gây áp lực lớn cho Ukraine.

Giao tranh ác liệt cũng đang diễn ra gần Huliaipole, một khu vực chiến lược khác.

Theo chuyên gia quân sự, Đại tá Ukraine Vladyslav Seleznov, quân đội Nga định kỳ tìm cách xâm nhập vào rìa phía đông thị trấn, đồng thời dùng bom lượn và pháo binh.

Với những loại vũ khí này, Nga tiếp tục chiến thuật tiêu thổ quen thuộc, nhằm phá hủy khu vực mà Ukraine có thể ẩn nấp trong đô thị, để từ đó buộc đối thủ rút lui.

"Trước khi giành một khu định cư, Nga phá hủy nó trước. Mỗi tòa nhà còn nguyên vẹn đều có thể trở thành cứ điểm hiệu quả cho lực lượng kháng cự", ông Seleznov nói.

Mặt trận miền Đông và Đông Nam Ukraine đang chứng kiến đà tiến công mạnh của Nga (Ảnh: Deepstate).

Phía đông Huliaipole và trong khu vực thị trấn có con sông Haichur, mà theo các chuyên gia, có thể trở thành chướng ngại đáng kể cho lực lượng Nga nếu họ tiếp tục tiến sâu.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, từ ngày 7-8/12, họ đã ghi nhận 164 cuộc đụng độ dọc toàn tuyến. Lực lượng Nga đang tiến công theo 11 hướng, với giao tranh dữ dội nhất ở khu vực Pokrovsk.

Tại hướng Huliaipole, Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi 20 cuộc tiến công của Nga gần các khu định cư Rybne, Radisne, Varvarivka, Dobropillia, Zelene.

Cuối tháng trước, Nga đã xuyên thủng một điểm then chốt trong tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía bắc Huliaipole, tạo ra một mối đe dọa mở rộng nhanh chóng nhằm vào một trong những pháo đài kiên cố nhất của Ukraine ở mặt trận Đông Nam.

Đáp lại, lực lượng Ukraine đã tập hợp lại và chuyển vào vị trí để chuẩn bị cho một trận chiến mang tính quyết định, trận chiến sẽ định đoạt kết cục của mặt trận Huliaipole.

Mục tiêu chính của Nga ở khu vực này là tiến lên phía bắc Huliaipole. Bằng cách làm như vậy, lực lượng Nga muốn thiết lập một hướng tiến công thứ 3 và tạo điều kiện cho khả năng bao vây chiến dịch bằng cách gây sức ép lên phòng tuyến Ukraine từ 3 hướng.

Quyết định vượt qua Huliaipole từ phía bắc được thúc đẩy bởi hai yếu tố chính.

Thứ nhất, Huliaipole là cứ điểm lớn nhất và kiên cố nhất của Ukraine trong khu vực. Một cuộc tiến công trực diện vào thị trấn chắc chắn sẽ dẫn đến tổn thất cho Nga, điều có thể nhanh chóng làm suy giảm lợi thế quân số hiện tại của họ và cản trở nỗ lực tiến công rộng hơn.

Thứ hai, việc kiểm soát được khu vực phía bắc Huliaipole sẽ mở ra một hành lang cho phép lực lượng Nga tiến sâu hơn vào các vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk.