Thi thể nam giới dưới kênh trước trường học ở TPHCM

Chiều 8/12, Công an TPHCM điều tra nguyên nhân nam thanh niên được người dân phát hiện tử vong dưới kênh ở xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ).

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân (Ảnh: C.H.).

Khoảng 11h cùng ngày, trong lúc người dân đứng đợi đón con tan trường trên đường Xuân Thới Sơn 38 (xã Xuân Thới Sơn), nhìn thấy một thi thể ở dưới kênh đối diện cổng trường.

Nhận tin báo, Công an xã Xuân Thới Sơn và Công an TPHCM đến vớt thi thể nạn nhân, điều tra vụ việc.

Nạn nhân là nam khoảng 20-30 tuổi, mặc quần ngắn màu đen, áo thun, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Đến gần 18h cùng ngày, danh tính của nạn nhân vẫn chưa được xác định.