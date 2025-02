Những ngày làm việc sau cùng đầy ý nghĩa của lãnh đạo, cán bộ Bộ LĐ-TB&XH

Ngày 15/2, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đến thăm, làm việc với Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu thuộc Trung tâm Lao động ngoài nước và Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ (Đông Anh, Hà Nội).

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Đảng ủy Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Trung tâm Lao động ngoài nước, Báo Dân trí, Công đoàn Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài Chính…

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chủ trì lễ phát động Tết trồng cây "đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ (Đông Anh, Hà Nội).

Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH. Trường hiện đào tạo 14 ngành nghề, gồm: cắt gọt kim loại, hàn, công nghệ ô tô, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, cơ điện tử, điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính, quản trị mạng máy tính, kế toán doanh nghiệp, may thời trang, công nghệ thông tin, kỹ thuật chế biến món ăn, và nghiệp vụ nhà hàng - khách sạn.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thị sát dự án thi công xây lắp công trình tại cơ sở 2 Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ thuộc dự án Trung tâm đào tạo bồi dưỡng lao động xuất khẩu.

Tại đây, người đứng đầu ngành LĐ-TB&XH động viên, tặng quà công nhân trên công trường và kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy tiến độ dự án.

Tại buổi làm việc, ông Đặng An Bình, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ, cho biết đến nay số lượng học sinh - sinh viên của trường đã tăng gần 200% so với năm 2020. Do đó, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập hiện có nhiều khó khăn. Học sinh - sinh viên đang phải học ghép lớp, tăng ca, thậm chí học cả vào thứ bảy, chủ nhật để đáp ứng nhu cầu đào tạo.

Ông Bình cũng thông tin, mặc dù nhà trường đã tích cực phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước để triển khai dự án thi công xây lắp công trình tại cơ sở 2 (thuộc dự án Trung tâm đào tạo bồi dưỡng lao động xuất khẩu). Nhưng sau 4 năm thực hiện, đến nay dự án vẫn chưa được bàn giao cho trường.

Trước thực trạng này, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ kiến nghị lãnh đạo Bộ quan tâm, chỉ đạo chủ đầu tư và đơn vị thi công sớm hoàn thiện dự án, bàn giao công trình để đưa vào khai thác, sử dụng, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo của nhà trường.

Nghe báo cáo, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung sốt ruột vì tiến độ chậm trễ của công trình. Bộ trưởng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công nếu gặp vướng mắc phải chủ động làm việc với nhau, bất kể ngày đêm, để tìm giải pháp tháo gỡ.

"Công trình chậm một ngày là nhà trường và học sinh phải chịu thiệt thòi thêm một ngày. Nghịch lý là kinh phí đã có nhưng kéo dài 4 năm mà công trình vẫn chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng", Bộ trưởng nói và yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp, đẩy nhanh tiến độ dự án để sớm bàn giao công trình cho nhà trường.

Bộ trưởng bày tỏ niềm vui khi trở lại thăm trường lần này, khác với cảm nhận năm 2017. Khi đó, theo ông, trường chưa thực sự mang sinh khí của một cơ sở đào tạo.

Tuy nhiên, những năm qua, nhà trường đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận: quy mô tuyển sinh tăng, chất lượng đào tạo được nâng cao, tỷ lệ học viên tốt nghiệp có việc làm với thu nhập ổn định ngày càng cao. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết của đội ngũ giảng viên và cán bộ nhà trường được thể hiện rõ nét.

Chia sẻ với các thầy cô của trường, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết Bộ LĐ-TB&XH đang ở những ngày hoạt động sau cùng của chặng đường 80 năm. Nhìn lại lịch sử, Bộ trưởng nhấn mạnh, Bộ đã trải qua nhiều thăng trầm, với 4-5 lần sáp nhập, hợp nhất qua các thời kỳ.

Bộ trưởng thông tin, theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước, tới đây Bộ LĐ-TB&XH sẽ thực hiện hợp nhất với Bộ Nội vụ. Ông khẳng định, dù tên gọi Bộ LĐ-TB&XH không còn, nhưng thực chất đây là sự trở lại với cái tên xa xưa của ngành - Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng bày tỏ nhiều luyến tiếc khi phải chia tay nhiều cán bộ từng gắn bó. Ông cho biết, nhiều người đã gọi điện chia sẻ tâm tư về những công việc còn dang dở. Song lãnh đạo Bộ nhấn mạnh, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy là chủ trương của Trung ương, phải quyết tâm thực hiện.

Việc hợp nhất theo Bộ trưởng sẽ mang lại một số thuận lợi, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức trong thời gian tới. Ông nhắc đội ngũ cán bộ cấp dưới phải chủ động thích ứng, phát huy nền tảng đã xây dựng và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đối mặt với khó khăn.

Trước đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tới thị sát công trình xây dựng Trung tâm đào tạo lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc Trung tâm Lao động ngoài nước.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo bàn giao cho nhà trường vào đầu tháng 6, càng sớm càng tốt để tránh ảnh hưởng đến việc học của sinh viên. Ông nhấn mạnh tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng", thúc đẩy việc triển khai song song việc hoàn thiện công trình và chuẩn bị các điều kiện giảng dạy.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng chỉ đạo nhà trường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ đấu thầu trang thiết bị dạy học. Ông nhấn mạnh, yêu cầu đảm bảo đầy đủ, chất lượng công trình, thiết bị, không được cắt giảm những hạng mục cần thiết. Đồng thời phải tránh tình trạng thiết bị xuống cấp nhanh, vừa đưa vào sử dụng đã hỏng, gây lãng phí.