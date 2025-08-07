Bạn gái C.Ronaldo gây sốt khi mặc váy ngắn táo bạo

Trong bộ ảnh mới, Georgina xuất hiện đầy cuốn hút bên hồ bơi tại một khu vườn thơ mộng. Người đẹp 31 tuổi gây ấn tượng với mái tóc xõa ngang vai, kiểu tóc hiếm khi cô để trước đây, cùng bộ váy ngắn màu đen ôm sát cơ thể, khoe trọn đường cong quyến rũ.

Điểm nhấn của trang phục là chiếc túi xách Chanel màu hồng cùng loạt trang sức kim cương lấp lánh trên tay.

Georgina gây sốt với chiếc váy ngắn táo bạo (Ảnh: Instagram).

Đặc biệt, một bức ảnh Georgina quay lưng khoe trọn vòng ba nóng bỏng nhanh chóng gây sốt trên mạng. Bức ảnh nhận về hàng vạn lượt thích và bình luận từ người hâm mộ trên trang Instagram có tới 67,7 người theo dõi của cô. Một số người tinh ý còn nhận ra chiếc váy có phần ngắn bất thường, càng làm nổi bật vẻ gợi cảm của cô.

Georgina cũng gây chú ý với dòng trạng thái đầy tự tin: “Tôi không để tâm điều gì, bởi vì chẳng điều gì bên ngoài có thể kiểm soát được tôi”.

Ngay sau khi loạt ảnh được đăng tải, cộng đồng mạng đã “dậy sóng” với hàng nghìn lời khen có cánh:

“Chiếc váy và thân hình quá đẹp!”

“Tôi yêu vẻ đẹp của em. Ước gì tôi được là C.Ronaldo”

“Thần thái cuốn hút không thể rời mắt”.

“Vẻ đẹp tới ngạt thở”.

“Phong cách không ai sánh bằng”.

Vẻ gợi cảm của bạn gái C.Ronaldo "đốt mắt" cánh mày râu (Ảnh: Instagram).

Đây không phải lần đầu tiên Georgina gây bão trên mạng xã hội với phong cách thời trang gợi cảm và cá tính. Trước đó, cô từng thu hút sự chú ý khi diện bikini trong kỳ nghỉ cùng C.Ronaldo hay xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ các sự kiện quốc tế.

Georgina Rodriguez gặp C.Ronaldo vào năm 2016 khi đang làm việc tại một cửa hàng Gucci ở Madrid. Kể từ đó, cặp đôi luôn sát cánh bên nhau và cả hai hiện sống tại Saudi Arabia cùng hai người con chung.

Dù CR7 nhiều lần gọi Georgina là “vợ” trong các bài đăng và sự kiện nhưng cả hai vẫn chưa tổ chức lễ cưới chính thức.

Với nhan sắc nổi bật, phong cách thời trang sành điệu và sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội, Georgina hiện được xem là một trong những WAGs quyền lực và thu hút nhất trong làng bóng đá thế giới.

Trong khi đó, C.Ronaldo bận rộn chuẩn bị cho mùa giải mới cùng Al Nassr. Theo lịch thi đấu, đội bóng Saudi Arabia sẽ còn hai trận giao hữu, lần lượt gặp Rio Ave (ngày 8/8) và Almeria (ngày 11/8), trước khi bước vào trận tranh Siêu cúp Saudi Arabia với Al Ittihad vào ngày 19/8.

Al Nassr cũng đang nỗ lực bổ sung lực lượng trong kỳ chuyển nhượng Hè. Họ vừa tạo nên thương vụ đình đám khi chiêu mộ Joao Felix từ Atletico Madrid. Đích thân C.Ronaldo đã đứng ra mời gọi người đàn em tới Saudi Arabia.