Ứng dụng phần mềm giảm áp lực cho cán bộ thi hành án dân sự

Chiều 7/8, Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai phần mềm hỗ trợ ra quyết định thi hành án.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi khẳng định chuyển đổi số trong lĩnh vực thi hành án dân sự là yêu cầu bắt buộc. Phần mềm hỗ trợ ra quyết định thi hành án trở thành một phần cốt lõi trong nền tảng số thi hành án, tiếp nối sau phần mềm biên lai điện tử đã được áp dụng từ ngày 1/7.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi (Ảnh: Thu Hằng).

Theo ông Khôi, phần mềm này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả nghiệp vụ, mà còn là công cụ quan trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, tạo nền tảng kết nối, chia sẻ thông tin với các cơ quan tư pháp, tài chính, ngân hàng và các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Từ ngày 8/8, toàn bộ công chức trong hệ thống thi hành án dân sự tại 34 tỉnh, thành phố phải chính thức triển khai phần mềm hỗ trợ ra quyết định thi hành án.

Thủ trưởng cơ quan thi hành án địa phương có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, quán triệt đến từng công chức, đảm bảo việc ứng dụng phần mềm nghiêm túc, đúng quy trình; định kỳ báo cáo kết quả, phản ánh khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện hệ thống.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi giao Cục Quản lý Thi hành án dân sự theo dõi tình hình triển khai, kịp thời báo cáo các trường hợp chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa nghiêm túc để có giải pháp xử lý phù hợp.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Giang, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự cho biết phần mềm được nghiên cứu và phát triển trong bối cảnh cả hệ thống thi hành án dân sự đang chuyển sang mô hình tổ chức mới. Ứng dụng phần mềm là giải pháp đột phá giúp tinh gọn bộ máy, giảm áp lực cho cán bộ thi hành án và bảo đảm hiệu quả công tác.

Phần mềm được thiết kế tích hợp nhiều chức năng thông minh như tiếp nhận và xử lý đơn yêu cầu, bản án/quyết định của tòa án; bóc tách dữ liệu bằng trí tuệ nhân tạo; hỗ trợ soạn thảo quyết định thi hành án và các văn bản liên quan; ký số và phát hành văn bản trên nền tảng số…

Từ ngày 1/7, Tổng cục Thi hành án dân sự được tổ chức lại thành Cục Quản lý Thi hành án dân sự.

Cục Quản lý Thi hành án dân sự được tổ chức từ Trung ương đến địa phương. 34 Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố quản lý 355 Phòng Thi hành án dân sự khu vực, các phòng và tương đương khác.