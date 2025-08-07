Tài xế điều khiển xe khách vượt ẩu suýt gây tai nạn trên quốc lộ

Ngày 7/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế xe khách vượt ẩu trên quốc lộ.

Sáng 4/8, ông M.T.Đ.K. (46 tuổi, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 47B-022.xx lưu thông trên Quốc lộ 26, hướng Đắk Lắk - Khánh Hòa.

Tài xế xe khách vượt ẩu suýt gây tai nạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi xe đi ngang qua địa bàn xã Ea Knuêc, tỉnh Đắk Lắk, ông K. đã điều khiển phương tiện vượt một ô tô khác phía trước và suýt va chạm với ô tô lưu thông chiều ngược lại.

May mắn cả 2 tài xế đã phanh kịp nên không xảy ra tai nạn.

Nam tài xế đã bị xử phạt và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe (Ảnh: Tân Tân).

Toàn bộ sự việc được camera hành trình của ô tô đối diện ghi lại, sau đó clip được đăng lên mạng xã hội. Hành vi điều khiển phương tiện vượt ẩu của ông K. gây bức xúc, phẫn nộ và bị nhiều người lên án.

Nắm bắt thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông đã mời tài xế làm việc và xác định ông K. có hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu cấm vượt.

Với hành vi này, ông K. bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.