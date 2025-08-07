Đề xuất TPHCM hỗ trợ 20% mức đóng BHXH tự nguyện cho người 45-60 tuổi

BHXH TPHCM đề xuất thành phố chi ngân sách để hỗ trợ người dân 45-60 tuổi tham gia BHXH tự nguyện (Ảnh minh họa: BHXH TPHCM).

Báo cáo lãnh đạo Thành ủy TPHCM về các giải pháp thực hiện chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố, BHXH TPHCM đề xuất chính quyền thành phố hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho những người trong độ tuổi 45 tuổi đến 60 tuổi để khuyến khích người dân tham gia loại hình bảo hiểm này.

Mức hỗ trợ thêm mà BHXH TPHCM đề xuất ngân sách thành phố hỗ trợ là 20% mức đóng thấp nhất, ngoài mức hỗ trợ của Trung ương là 20% để có lương hưu.

BHXH Thành phố đề xuất hỗ trợ nhóm này là để khi đủ tuổi nghỉ hưu, họ tham gia đủ 15 năm sẽ đạt điều kiện để hưởng lương hưu, được cấp thẻ BHYT với mức hưởng là 95%.

Theo tính toán của BHXH TPHCM, số người trong độ tuổi này trên địa bàn thành phố là khoảng 1,1 triệu nữ và 1,143 triệu nam. Sau khi trừ tỷ lệ 57% những người tham gia BHXH bắt buộc thì số còn lại khoảng 964.000 người (căn cứ theo số liệu thống kê năm 2023).

Như vậy, ước tính sau khi có chính sách hỗ trợ sẽ có khoảng 50% số người trong độ tuổi tham gia thì con số sẽ là 482.000 người, số tiền hỗ trợ gần 382 tỷ đồng/năm.

BHXH TPHCM cho biết, căn cứ để thực hiện việc hỗ trợ này được quy định rõ tại Điều 5 Nghị định 159/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện.

Theo đó, Chính phủ quy định, tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách, kết hợp huy động các nguồn lực xã hội, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình HĐND cùng cấp quyết định hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn ngoài mức hỗ trợ quy định.

Theo Nghị định 159, người tham gia BHXH tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Mức hỗ trợ bằng 20% đến 50% mức đóng, tùy theo đối tượng tham gia. Cụ thể như sau:

Ngoài mức hỗ trợ trên của nhà nước, Chính phủ khuyến khích chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện.