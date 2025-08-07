Cụ bà U90 vẫn đội nắng mưu sinh và triết lý sống bất ngờ

Hơn 11h, khu chợ nhỏ trên đường Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc (TPHCM) đã vắng bóng người vì thời tiết nắng nóng. Ở góc đường, một cụ bà với gương mặt nhăn nhúm, bàn tay chai sạn, vẫn ngồi ôm lấy chiếc thau chứa vài miếng rửa bát, cọ xoong nồi để chờ bán cho hết.

Thấy một người phụ nữ ghé mua hàng, cụ bà Nguyễn Thị Chót (SN 1937, ngụ tại xã Bình Hưng, TPHCM) mừng rỡ, nở nụ cười tươi.

“Vì sao lớn tuổi rồi mà bà không nghỉ ngơi? Có phải con cháu bà không chăm lo, như bài đăng trên mạng xã hội không?”, vị khách hỏi.

Bà Chót vội lắc đầu, khua tay: “Không có đâu cô ơi. Tôi đi bán vì thích… lao động”.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện bài viết ghi lại cảnh bà Chót ngồi bán trên vỉa hè, với thông tin bà phải mưu sinh khi đã lớn tuổi bởi không được con cháu chăm lo. Tuy nhiên, bà Chót khẳng định rằng thông tin đó là sai sự thật.

“Con cháu có năn nỉ tôi về nhà để được chăm sóc, nhưng tôi không chịu. Tôi thấy đi bán như thế này vui hơn, cảm giác lao động, cầm trên tay đồng tiền mình tự tạo ra, tôi thấy rất hạnh phúc. Con cháu có cho bao nhiêu tiền tôi cũng không ở nhà, vì đi ra đường bán thế này thấy khỏe người lắm, ở nhà dễ sinh bệnh”, bà Chót cười, nói.

Cụ bà chia sẻ 3 trong 5 người con của bà đã qua đời, 2 người còn lại hiện sống ở quê nhà. Bà sống với cháu trai làm nghề giáo viên, tại khu trọ ở xã Bình Hưng.

Hằng ngày, cụ bà dậy từ 5h30, soạn hàng rồi theo xe buýt ra chợ bán đến 12h mới về, có khi trễ hơn vì ế ẩm. Dù chỉ kiếm được vài chục nghìn đồng mỗi ngày từ việc buôn bán, bà Chót vẫn không buồn vì may mắn được người dân xung quanh thương tình, giúp đỡ.

Nhiều người sau khi mua ủng hộ, còn giúp đưa bà Chót đến bến xe buýt. Thậm chí, 1 tài xế xe ôm gần đó cũng thường xuyên tình nguyện chở bà về khu trọ mà không lấy đồng nào.

Cụ bà “mê” việc buôn bán đến mức chưa từng nghỉ ngày nào, ngoại trừ dịp Tết và lúc sức khỏe không tốt. Bà Chót tự tin khoe rằng, mặc dù ngồi dưới trời nắng cả buổi sáng, bà cũng không thấy mệt hay đổ bệnh. Chỉ khi trời mưa, bà sẽ xin trú nhờ tại một tiệm thuốc gần đó để tránh bị cảm lạnh.

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (28 tuổi, ngụ tại xã Tân Vĩnh Lộc), cho biết: "Thỉnh thoảng, tôi hay ghé mua ủng hộ bà. Mỗi lần như vậy, tôi lại gửi thêm cho bà vài chục nghìn. Nhìn bà, tôi cứ nhớ đến bà của tôi ở quê, nên tôi thấy thương và xúc động lắm. Nhiều lần đi ngang thấy bà ngồi đầu trần giữa nắng, tôi có hỏi thì bà chỉ cười, bảo quen rồi, không cần đội nón”.

Bà Chót trải lòng bản thân đã quen mưu sinh trên đường phố, kể từ khi còn là cô gái tuổi đôi mươi. Thời điểm đó, bà Chót từ quê nhà tỉnh Vĩnh Long (tỉnh Bến Tre cũ) lên TPHCM, cùng chồng làm đủ nghề để nuôi con.

Hai vợ chồng làm lụng vất vả nhưng mãi không góp đủ tiền mua nhà nên lúc thì thuê chỗ này, hôm sống ở chỗ khác. Để có một công việc ổn định, yên tâm nuôi con, bà Chót chọn bán rau củ ở chợ, rồi nhiều năm sau chuyển sang bán thau nhôm.

Hàng chục năm mưu sinh, bà Chót cũng yên lòng khi có thể nuôi các con trưởng thành, có cuộc sống ổn định. Thấu hiểu việc bươn chải, kiếm tiền rất vất vả, nên bà Chót chọn không làm phiền con cháu mà vẫn tiếp tục công việc mà mình đã gắn bó thời gian qua.

Anh L.T.L., cháu ngoại và là người sống cùng cụ Chót, chia sẻ mặc dù gia đình ra sức thuyết phục, nhưng cụ vẫn khăng khăng muốn tự mưu sinh, kiếm tiền.

“Bà đã nhà cửa đầy đủ ở quê, có con, cháu sẵn sàng chăm sóc, phụng dưỡng nên không có chuyện bị bỏ rơi như dân mạng đồn đoán. Bà chỉ là có sở thích, thói quen buôn bán thôi”, anh L. nói.

