PRO Group tổ chức chương trình tri ân 300 nhà phân phối, đại lý và khách hàng

Tri ân và kết nối

300 nhà phân phối, đại lý, khách hàng cùng PRO Group tận hưởng kỳ nghỉ tại Vinpearl Resort & Spa.

Trong chuyến du lịch, các khách hàng cùng PRO Group khám phá kỳ quan nổi tiếng của vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, tận hưởng giây phút thư giãn tắm khoáng onsen cao cấp hay khám phá khu vui chơi Sunworld, thưởng ngoạn khác biệt trên du thuyền 5 sao Paradise, đắm chìm trong bữa tiệc âm nhạc đặc sắc trong lòng hang Ngọc Rồng và hòa mình vào đại tiệc Gala Dinner sôi động, gắn kết. Tất cả đã tạo nên chuyến đi ấn tượng khó quên và ý nghĩa với tất cả thành viên tham dự.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Giám đốc điều hành PRO Group chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ tri ân sự gắn bó mà còn mong muốn lan tỏa tinh thần cùng phát triển. PRO Group cam kết luôn đồng hành và đặt lợi ích của nhà phân phối, đại lý và khách hàng lên hàng đầu trong mọi chiến lược kinh doanh”.

Ra mắt sản phẩm mới, cam kết bảo hành vượt trội

Trong suốt gần 15 năm qua, PRO Group đã không ngừng đổi mới, nghiên cứu phát triển những dòng sản phẩm sơn chất lượng cao, đa dạng chủng loại, công năng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, nâng cao trải nghiệm cuộc sống.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, PRO Group đã giới thiệu những dòng sản phẩm sơn mới sẽ ra mắt trong thời gian tới, đánh dấu chiến lược phát triển mạnh mẽ, hướng đến chất lượng - sáng tạo - khác biệt.

Bộ sản phẩm mới - giải pháp sơn ưu việt cho ngôi nhà

Các dòng sơn mới nổi bật với độ bền cao, khả năng chống chịu thời tiết, công nghệ tiên tiến, hứa hẹn mang đến giải pháp tối ưu cho công trình dân dụng và thương mại.

Bên cạnh chiến lược sản phẩm chất lượng với các phân khúc giá phù hợp nhu cầu thị trường, dịch vụ bảo hành minh bạch, công ty cũng lựa chọn chuyển đổi số là hướng đi chiến lược mới và nỗ lực xây dựng hệ sinh thái số từ PRO Group tới các nhà phân phối, đại lý và người tiêu dùng.

PRO Group cũng cho biết doanh nghiệp đã ứng dụng AI vào các hoạt động và cho ra mắt miniapp sơn JAGUAR Việt Nam và Sơn NANOGOLD Việt Nam. Theo đại diện công ty, đây là công cụ hiệu quả giúp kết nối nhà sản xuất với khách hàng, gia tăng lợi ích bền vững cho đối tượng mục tiêu nhờ công cụ số hóa.

Miniapp Sơn JAGUAR và Sơn NANOGOLD ra mắt nhà phân phối, đại lý.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, PRO Group cùng đại diện các nhà phân phối đã cam kết đồng hành thực hiện chương trình bảo hành mọi sai lỗi công trình. “Đây là hành động thiết thực, giúp gánh rủi ro cho đối tác và khách hàng, thể hiện sứ mệnh nhân văn vì cộng đồng và xã hội mà PRO Group theo đuổi”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Các đại diện nhà phân phối cùng PRO Group cam kết đồng hành.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng khẳng định: “Bảo hành mọi sai lỗi công trình không chỉ là cam kết mà còn là lời hứa của PRO Group về sự tận tâm, trách nhiệm và minh bạch. Chúng tôi tin rằng, sự phát triển bền vững phải bắt đầu từ sự tin tưởng”.

Vững bước vào kỷ nguyên vươn mình

Với mục tiêu trở thành “Top 5 thương hiệu sơn hàng đầu Việt Nam”, cùng với kỷ nguyên đổi mới của đất nước, PRO Group đang chuyển đổi mạnh mẽ để thực hiện bước đi đột phá trong ngành, nâng tầm uy tín thương hiệu Việt ra quốc tế.

PRO Group cùng nhà phân phối, đại lý hòa mình gắn kết.

“Kỷ nguyên vươn mình” biểu tượng cho một giai đoạn phát triển mới, nơi PRO Group bứt phá, đổi mới không ngừng và vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ ngành sơn Việt Nam. “Sơn Việt hưng thịnh” lời khẳng định về định hướng phát triển bền vững, cùng hệ thống phân phối tạo dựng một thương hiệu uy tín, chất lượng và vững vàng trong tương lai.

PRO Group với tôn chỉ: “Lấy khách hàng là trung tâm cho mọi hoạt động” đã và đang phát huy sức mạnh nội tại, nâng cao tinh thần sáng tạo, tư duy linh hoạt bắt kịp xu hướng thời đại, đồng hành cùng nhà phân phối, đại lý mang đến cho khách hàng những trải nghiệm hàng đầu, tô điểm vẻ bền đẹp cho hàng triệu công trình trên cả nước”, đại diện doanh nghiệp cho biết.

Mọi thông tin liên hệ về sản phẩm và dịch vụ, khách hàng liên hệ hotline: 0912.61.61.66 hoặc website: proconstruction.vn