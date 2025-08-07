Vì sao thay thế mã số bảo hiểm xã hội bằng số định danh cá nhân, CCCD?

Liên quan đến việc thay thế mã số bảo hiểm xã hội bằng số định danh cá nhân, căn cước công dân (CCCD) được thực hiện từ ngày 1/8, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đây là quy định tại Công văn số 1804/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo quy định trước đây, mã số bảo hiểm xã hội (10 số) là số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia do cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp để quản lý quá trình đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Mỗi người tham gia đều có một mã số riêng, không trùng lặp với bất kỳ ai. Mã số này được in trên sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế, đồng thời là căn cứ để tra cứu thông tin đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp một cách dễ dàng, nhanh chóng cho cả người lao động và cơ quan liên quan.

Khi triển khai thay thế mã số bảo hiểm xã hội bằng số định danh cá nhân, căn cước công dân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết sẽ đem lại nhiều lợi ích như: Giúp cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý thông tin của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chính xác và thống nhất.

Bên cạnh đó, cũng đảm bảo tính liên thông và đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan phục vụ công tác quản lý; tạo thuận lợi giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin, thực hiện các thủ tục trực tuyến, giảm bớt các giấy tờ thủ tục hành chính…

"Đây được đánh giá là một bước tiến quan trọng trong quá trình cải cách, chuyển đổi số toàn diện, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội hiện đại, hiệu quả và thân thiện với người dân", Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh.

Đối với các đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm: Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động; cơ quan quản lý đối tượng; cơ sở trợ giúp xã hội; cơ sở từ thiện, tôn giáo; cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh; tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật và các tổ chức khác, Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định bộ mã gồm 3 thành phần: ĐD, ĐT, LH.

Trong đó, ĐD là mã định danh đơn vị được ghi trên các biểu mẫu trong giao dịch thủ tục hành chính giữa đơn vị và cơ quan bảo hiểm xã hội. Đối với doanh nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 168/2025/NĐ-CP sử dụng mã số doanh nghiệp gồm 10 ký tự, do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp. Đối với các đơn vị có quan hệ với ngân sách theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC sử dụng mã quan hệ ngân sách gồm 7 ký tự do cơ quan tài chính cấp.

ĐT là mã đối tượng của người tham gia bảo hiểm y tế, gồm 2 ký tự chữ và được quản lý trong cơ sở dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Còn LH là mã loại hình sản xuất kinh doanh, gồm 3 ký tự, được ban hành tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các đơn vị thu hộ, bộ mã quản lý bao gồm: ĐD là mã định danh đơn vị, ghi trên các biểu mẫu giao dịch hành chính; TH là tên viết tắt của tổ chức thu hộ, được quản lý trong cơ sở dữ liệu của bảo hiểm xã hội; HC là mã đơn vị hành chính, gồm 7 ký tự (2 ký tự là mã đơn vị hành chính cấp tỉnh, 5 ký tự là mã đơn vị hành chính cấp xã) theo Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ngày 30/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ; DT là mã điểm thu, gồm 3 ký tự (bắt đầu từ 001 đến 999), đại diện cho từng điểm thu cụ thể.