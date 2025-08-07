Pháp đối phó cháy rừng nghiêm trọng nhất trong gần 80 năm

Hiện trường vụ cháy rừng lớn ở Pháp (Ảnh: Reuters).

Một vụ cháy rừng lớn đang hoành hành tại miền Nam nước Pháp kể từ đầu tuần này đã thiêu rụi khoảng 16.000 hecta rừng và làng mạc.

Theo giới chức trách, mặc dù đã giảm cường độ, ngọn lửa hiện vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Đây là vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất tại Pháp kể từ năm 1949. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, 1 người đã thiệt mạng, 3 người mất tích và 2 người khác, trong đó có một lính cứu hoả, đang trong tình trạng nguy kịch.

Cháy rừng xảy ra tại vùng Aude, cách biên giới Tây Ban Nha khoảng 100km và không xa bờ Địa Trung Hải.

Cảnh quay từ thiết bị bay không người lái cho thấy cảnh tượng tan hoang với những dải đất bị thiêu rụi hoàn toàn, sau khi đám cháy lan qua khu vực có diện tích gấp rưỡi thành phố Paris.

Ngọn lửa lan rộng một cách bất thường và càng nghiêm trọng hơn do gió mạnh và thảm thực vật khô kiệt sau nhiều tháng hạn hán. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Môi trường Agnès Pannier-Runacher, tốc độ lan của đám cháy đã chậm lại trong đêm.

“Đêm qua thời tiết mát hơn, ngọn lửa đang tiến chậm lại, nhưng đây vẫn là vụ cháy rừng lớn nhất mà Pháp từng chứng kiến kể từ năm 1949”, Bộ trưởng Pannier-Runacher phát biểu trên đài France Info vào sáng nay 7/8.

Bà cũng nhấn mạnh: “Đây là hệ quả trực tiếp của biến đổi khí hậu và tình trạng hạn hán kéo dài ở khu vực này”.

Ông Christophe Magny, một trong những quan chức chỉ huy chiến dịch chữa cháy, cho biết ông hy vọng ngọn lửa có thể được khống chế trong ngày. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo: “Tính đến thời điểm hiện tại, đám cháy vẫn chưa nằm trong tầm kiểm soát”.

Giới chức trách đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ cháy rừng.

Các nhà khoa học từ lâu đã cảnh báo rằng khu vực Địa Trung Hải là một trong những điểm nóng dễ xảy ra cháy rừng do mùa hè ngày càng nóng hơn và khô hạn hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Văn phòng khí tượng Pháp dự báo một đợt sóng nhiệt mới sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến các khu vực khác ở miền Nam từ ngày 8/8 và có nguy cơ kéo dài trong nhiều ngày tới.