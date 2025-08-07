Lamine Yamal sáng cửa làm điều chưa từng có ở giải thưởng cao quý

Kopa Trophy là một trong những giải thưởng trong lễ trao giải Quả bóng vàng để tôn vinh những cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất trong năm. Năm ngoái, Yamal đã xuất sắc giành giải thưởng này.

Yamal có cơ hội lớn trở thành cầu thủ đầu tiên hai lần giành giải Kopa Trophy (Ảnh: Getty).

Trong năm nay, thần đồng của bóng đá Tây Ban Nha lại được đề cử ở giải thưởng này, bên cạnh những cái tên khác như Ayyoub Bouaddi, Pau Cubarsi, Desire Doue, Estevao Willian, Dean Huijsen, Myles Lewis-Skelly, Rodrigo Mora, Joao Neves và Kenan Yildiz.

Những ngôi sao của PSG như Desire Doue hay Joao Neves được xem là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Yamal ở giải thưởng này. Họ có lợi thế khi cùng đội bóng thành Paris giành chức vô địch Champions League.

Tuy nhiên, Yamal cũng trải qua năm thi đấu thành công cùng Barcelona. Cầu thủ này đã ghi 18 bàn thắng và có 25 đường kiến tạo cho Los Blaugrana mùa giải vừa qua. Anh đã giúp Barcelona thống trị hoàn toàn các cúp quốc nội như La Liga, cúp nhà vua Tây Ban Nha, siêu cúp Tây Ban Nha. Đáng tiếc, đội bóng xứ Catalunya đã bị Inter Milan loại khỏi bán kết Champions League dù trước đó họ thi đấu khá tốt.

Yamal đang đứng trước cơ hội lớn trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Kopa Trophy hai lần. Trong quá khứ, Mbappe, De Ligt, Pedri, Gavi, Jude Bellingham đều từng giành giải thưởng này.

Các đề cử ở giải Kopa Trophy (Ảnh: Ballon D'Or).

Ngoài ra, Yamal cũng được xem là ứng cử viên nặng ký nhất cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng 2024. Đối thủ lớn nhất của ngôi sao sinh năm 2007 ở giải thưởng này là tiền đạo Ousmane Dembele của PSG. Tiền đạo người Pháp đã thi đấu tuyệt hay để giúp đội bóng thành Paris lần đầu tiên vô địch Champions League trong lịch sử.

Nếu giành Quả bóng vàng, Yamal cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng giành giải thưởng này. Anh là minh chứng rõ nhất cho câu nói “tài không đợi tuổi”. Tầm ảnh hưởng của Yamal ở Barcelona (dù mới bước sang tuổi 18) không khác gì Messi ở thời kỳ đỉnh cao.