77% doanh nghiệp không định tuyển nhân sự trẻ, mới tốt nghiệp

Số liệu được trích dẫn trong "Báo cáo thị trường lao động quý II/2025" của Vieclam24h.

Doanh nghiệp thận trọng tuyển dụng, "chờ sóng" phục hồi

Dù hơn một nửa doanh nghiệp được khảo sát cho biết có kế hoạch mở rộng quy mô nhân sự trong 6 tháng tới, chỉ 23,4% trong số đó dự kiến tuyển thực tập sinh hoặc người mới ra trường. Tỷ lệ này thấp nhất trong tất cả các cấp bậc nhân sự được doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng.

Trong khi đó, nhóm nhân viên chính thức/thực thi được 74,7% doanh nghiệp ưu tiên, chuyên viên/cấp trung/giám sát là 45,6%, còn quản lý và cấp cao lần lượt là 18,9% và 4,5%.

Chỉ 23,4% doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến tuyển thực tập sinh hoặc người mới ra trường (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Dữ liệu trên phản ánh một thực tế đáng lưu ý, cơ hội gia nhập thị trường lao động đang thu hẹp với lực lượng lao động trẻ, đặc biệt là sinh viên mới tốt nghiệp hoặc chưa có kinh nghiệm thực tế. Trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn trong giai đoạn "chờ sóng" hồi phục, xu hướng thận trọng trong tuyển dụng khiến khả năng tiếp cận việc làm đầu đời của người trẻ ngày càng khó khăn hơn.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng lao động trẻ không nằm trong nhóm được ưu tiên giữ chân sau cắt giảm. Tỷ trọng người mới bắt đầu đi làm trong nhóm bị sa thải là 19,8%, trong khi chỉ 12% trong số họ được giữ lại. Với nhóm 18-24 tuổi, tỷ lệ ở lại cũng thấp hơn sau tinh giản nhân sự.

Mặt khác, gần 85% doanh nghiệp cho biết gặp khó khăn khi tuyển dụng nhân sự ở cấp nhân viên chính thức/thực thi, và 66% ở nhóm chuyên viên. Điều này phản ánh thực trạng thiếu hụt ứng viên có kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp. Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn thận trọng với việc mở rộng đội ngũ, nhất là với những người chưa có kinh nghiệm.

Khó tìm việc mới sau sa thải

Doanh nghiệp vẫn thận trọng với việc mở rộng đội ngũ (Ảnh minh họa: Hằng Nguyễn).

Khảo sát cũng ghi nhận chỉ khoảng 36% người bị mất việc tìm được công việc mới trong vòng một tháng. Với những người vẫn chưa tìm được việc, gần một nửa cho biết họ đã nỗ lực tìm kiếm từ một đến ba tháng mà chưa có kết quả.

Các dữ liệu cho thấy sự lệch pha giữa cung và cầu lao động vẫn tiếp diễn, đặc biệt ở nhóm lao động trẻ. Doanh nghiệp cần người, người lao động cần việc, nhưng sự kết nối giữa hai bên còn hạn chế. Trong khi đó, những yếu tố như phúc lợi tốt, mức lương hấp dẫn và công việc ổn định tiếp tục là ưu tiên hàng đầu khi người lao động tìm kiếm việc mới.

Báo cáo được thực hiện với sự tham gia của gần 3.000 người lao động và doanh nghiệp trên cả nước, trong giai đoạn tháng 5-6/2025.