Lãnh đạo TPHCM thị sát nơi tái định cư cho người dân bờ bắc kênh Đôi

Chiều 7/8, Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đi kiểm tra thực địa dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi trên địa bàn 3 phường Chánh Hưng, Bình Đông và Phú Định (quận 8 cũ).

Đến nay, dự án được gấp rút chuẩn bị mặt bằng để khởi công vào ngày 13/8, đáp ứng tiến độ chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, như UBND TPHCM đã đăng ký với Bộ Xây dựng.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đi thực địa dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi (Ảnh: Ngọc Tân).

Trong khoảng 3 giờ buổi chiều 7/8, ông Bùi Xuân Cường cùng lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính ghi nhận thực địa các căn nhà đang được phá dỡ tại bờ bắc kênh Đôi; hỏi thăm tâm tư của người dân trong vùng dự án.

Đoàn cũng thăm, thị sát một số căn hộ tái định cư của dự án trên đường Phạm Thế Hiển, trước khi trở về trụ sở UBND phường Bình Đông để họp đánh giá tiến độ.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (chủ đầu tư), dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi gồm 3 gói thầu xây lắp. Trong đó, chủ đầu tư đã phê duyệt hồ sơ thiết kế gói thầu số 2 (cầu Hiệp Ân 2) ngày 7/7. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM đang lựa chọn nhà thầu để khởi công vào ngày 13/8.

Dự án có tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 1.605 trường hợp. Đơn vị giải phóng mặt bằng đã phê duyệt phương án chi tiết với 1.466 trường hợp. Trong đó, 1.272 trường hợp đồng ý, 176 trường hợp chưa đồng ý và 387 trường hợp đã bàn giao mặt bằng.

Lãnh đạo thành phố thị sát tiến độ phá dỡ, di dời nhà cửa tại bờ bắc kênh Đôi để thực hiện dự án (Ảnh: Ngọc Tân).

Ông Võ Trung Trực, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đánh giá khó có dự án nào đạt được 100% đồng thuận từ người dân. "Đối với dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi, tôi khẳng định chính sách bồi thường là tốt nhất từ trước đến giờ", ông Trực nói.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM đã chuyển 5.458 tỷ đồng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng địa phương. Chính quyền địa phương đang tiếp tục triển khai ban hành quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp còn lại.

Chỉ đạo tại cuộc làm việc, Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương khởi công ngay gói xây lắp số 2 của dự án vào ngày 13/8, để chào mừng các sự kiện lớn của thành phố, đồng thời đáp ứng tiến độ đã đăng ký với Chính phủ.

Với các gói thầu còn lại, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu, chậm nhất đến tháng 10 phải tổ chức thi công hết các gói thầu.

Khu dân cư tại bờ bắc kênh Đôi đang được di dời (Ảnh: Bảo Quyên).

Về bồi thường tái định cư, lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu tiến độ cơ bản hoàn thành trong tháng 9. Những trường hợp vướng mắc, cần giải quyết cũng phải hoàn tất trong năm 2025.

"Các nhóm việc vướng mắc mà Ban Bồi thường đã kiến nghị, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, xử lý dứt điểm trong tháng 8. Tôi đánh giá đến thời điểm này không còn vướng, cơ bản chính sách đã rất tốt", ông Bùi Xuân Cường chỉ đạo, đồng thời cũng yêu cầu Sở Xây dựng giải quyết các vướng mắc liên quan đến nhà tái định cư trong tháng 8.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cũng đánh giá cao tinh thần làm việc của 3 phường trong việc đôn đốc di dời, tái định cư cho người dân, chuẩn bị mặt bằng khởi công dự án.

Ông đề nghị 3 địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho dự án. Một mặt đảm bảo quyền lợi cho người dân, mặt khác phải đảm bảo bàn giao sớm mặt bằng cho dự án.

Ông Bùi Xuân Cường kiểm tra một tòa chung cư trên đường Phạm Thế Hiển, nơi dự kiến bố trí 70 suất tái định cư cho người dân dự án bờ bắc kênh Đôi (Ảnh: Ngọc Tân).

Lãnh đạo thành phố cho biết, trong buổi làm việc với Đảng bộ TPHCM, Tổng Bí thư Tô Lâm đã rất quan tâm đến việc xóa nhà tạm trên kênh rạch. Thành phố không còn nhà tạm, nhà dột nát, nhưng nhà tạm ven kênh rạch vẫn còn. Giải quyết vấn đề này đòi hỏi quyết tâm chính trị rất cao.

"Chúng ta phải tìm giải pháp bồi thường, tái định cư, ổn định đời sống cho người dân, tìm nguồn lực tài chính để triển khai các dự án", lãnh đạo thành phố nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Sở Xây dựng được giao rà soát số lượng nhà ở xã hội, nhà tái định cư... có đánh giá, dự báo quy mô để đáp ứng nhu cầu tái định cư của các dự án di dời nhà ven kênh rạch. Những đối tượng không đủ điều kiện bố trí nhà tái định cư thì tập trung bố trí nhà ở xã hội.

"Như đặc thù ở bờ bắc kênh Đôi là gia đình rất nhiều nhân khẩu. Thực tế, nhiều người nhận tiền rồi tự đi lo chỗ ở, không nhận suất tái định cư. Vậy nên cần rà soát, dự báo kỹ nhu cầu để chuẩn bị quỹ nhà tái định cư cho phù hợp", ông Cường lưu ý.