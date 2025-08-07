Cô gái Ninh Bình nhận lại 240 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Theo thông tin từ Công an xã Lai Đồng (Phú Thọ), anh Hà Thanh Tướng (40 tuổi, trú tại xã Lai Đồng) mới đây trình báo việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 240 triệu đồng từ một số tài khoản lạ.

Chị Phạm Thị Thanh Thuý nhận lại 240 triệu đồng chuyển khoản nhầm từ anh Hà Thanh Tướng, trước sự chứng kiến của công an (Ảnh: Công an Lai Đồng).

Vào cuộc xác minh, Công an xã Lai Đồng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình làm rõ chủ nhân số tiền trên là chị Phạm Thị Thanh Thuý, 33 tuổi, trú tại phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình).

Tại trụ sở Công an xã Lai Đồng, anh Tướng đã thực hiện giao dịch chuyển khoản hoàn trả đủ số tiền 240 triệu đồng cho chị Thúy.

Anh Tướng thực hiện giao dịch chuyển khoản hoàn trả đủ số tiền 240 triệu đồng cho chị Thúy (Ảnh: Công an Lai Đồng).

Công an khuyến cáo người dân khi chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình mà không xác định được người gửi nên đến trình báo tại cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

Hành vi cố ý không hoàn trả lại tiền cho người chuyển nhầm có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội Chiếm giữ trái phép tài sản.