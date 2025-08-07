Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An bác tin đồn về tuyển dụng giáo viên

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ nội dung về việc “tuyển dụng giáo viên từ bậc mầm non đến trung học cơ sở tại Nghệ An trong năm 2025”. Thậm chí, một số bài đăng còn đính kèm đường dẫn mua tài liệu ôn thi, đề thi mẫu và hứa hẹn “hỗ trợ trọn gói” cho người có nhu cầu.

Thông tin này khiến nhiều người quan tâm, nhất là các giáo viên tự do đang tìm cơ hội vào biên chế. Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã bác bỏ nội dung trên.

Thông tin tuyển dụng được đăng trên mạng xã hội (Ảnh chụp lại màn hình).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, cho biết tỉnh chưa ban hành quyết định nào liên quan đến tuyển dụng giáo viên cho năm học 2025-2026. Việc phân cấp thẩm quyền tuyển dụng giáo viên đang chờ hướng dẫn cụ thể sau khi chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khẳng định, những thông tin được đăng tải trên các trang mạng xã hội là sai sự thật, không phản ánh đúng chủ trương, kế hoạch của ngành.

Trong khi đó, theo báo cáo từ Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, biên chế của ngành hiện nay là 41.622 người, so với chỉ tiêu được giao 43.094 người, toàn tỉnh còn thiếu 1.472 giáo viên. Trong đó, mầm non thiếu 500 người, tiểu học thiếu 481 người và trung học cơ sở thiếu 491 người.

Tuy nhiên, toàn bộ chỉ tiêu còn thiếu này đã được phân bổ cho các huyện cũ trước khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, chỉ tin tưởng vào các nguồn tin chính thức được công bố trên website của Sở.