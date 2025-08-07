CSGT Hà Nội phối hợp bắt giữ đối tượng mua bán ma túy

Tối 7/8, Phòng CSGT cho biết, Đội CSGT đường bộ số 10 vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ N.D.T. (SN 1977, ở xã Dân Hòa, TP Hà Nội) do có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, tối 5/8, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 10 làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 21B, đoạn qua địa phận xã Dân Hòa, TP Hà Nội.

Lúc 21h cùng ngày, tổ công tác nhận được đề nghị phối hợp từ Công an xã Dân Hòa về việc, hỗ trợ bắt giữ một đối tượng nghi vấn liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cảnh sát khống chế đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến khoảng 21h30, khi đối tượng N.D.T. điều khiển xe máy BKS 29T1-191.xx di chuyển đến điểm chốt chặn tại tuyến đường nối quốc lộ 21B với đường Cienco5, lực lượng chức năng đã tiến hành dừng phương tiện, khống chế thành công đối tượng, đưa về trụ sở Công an xã Dân Hòa để làm rõ.

Qua khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 6 viên nén màu hồng, nghi là ma túy tổng hợp.

Theo cảnh sát, T. là đối tượng nguy hiểm, nghiện ma túy và có nhiều tiền án, tiền sự. Công an xã Dân Hòa đã chủ động xây dựng phương án, phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 10 kịp thời bắt giữ đối tượng, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và thu giữ tang vật liên quan.

Vụ việc đang được Công an xã Dân Hòa tiếp tục điều tra, xử lý.