Phương Tây dồn dập áp lệnh trừng phạt, Nga cảnh báo cứng rắn

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

"Hiện tại, chúng tôi đang phân tích các lệnh trừng phạt đã được xác định và công bố. Tất nhiên, chúng tôi sẽ làm những gì phù hợp nhất với lợi ích của mình", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 24/10.

"Đó là điều cốt lõi trong hành động của chúng tôi. Chúng tôi hành động chủ yếu không phải để chống lại ai khác, mà vì lợi ích của chính mình. Đó là những gì chúng tôi sẽ làm”, ông Peskov nhấn mạnh.

Bình luận về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng hậu quả của gói trừng phạt mới đối với Nga sẽ trở nên rõ ràng trong 6 tháng tới, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết: "Chúng ta sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra trong 6 tháng tới và trong một năm tới”.

Tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra sau khi Mỹ và châu Âu lần lượt áp lệnh trừng phạt với Nga.

Ngày 22/10, Tổng thống Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga, sau khi kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh mới với Tổng thống Nga bất thành.

Gói trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào Rosneft và Lukoil, cùng gần 30 công ty con của 2 tập đoàn này.

Trong khi đó, các nước EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 19 đối với Moscow vì chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Gói trừng phạt của EU, có hiệu lực từ ngày 24/10, bao gồm lệnh cấm giao dịch với một số ngân hàng Nga, lệnh cấm xuất khẩu hàng chục loại hàng hóa châu Âu sang Nga, lệnh cấm mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và lệnh cấm cung cấp dịch vụ du lịch cho công dân châu Âu muốn đến thăm Nga.

Các lệnh trừng phạt cũng được áp dụng đối với 117 tàu chở dầu nước ngoài vận chuyển dầu của Nga theo giá thị trường, bất chấp nỗ lực của EU và G7 nhằm đặt ra mức giá trần. Ngoài ra, hơn 60 cá nhân và công ty từ Nga và các đối tác đã bị EU đưa vào danh sách đen.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực từ Mỹ hay bất kỳ thế lực nước ngoài nào.

Ông Putin nói rằng việc Mỹ và phương Tây áp lệnh trừng phạt là hành động "không thân thiện" và "sẽ gây ra những hậu quả nhất định”. Tuy nhiên, Tổng thống Nga khẳng định các động thái này “sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của nền kinh tế Nga".

Ông Putin cảnh báo sự gián đoạn xuất khẩu từ Nga - quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới - sẽ khiến giá dầu tăng mạnh, kể cả tại các trạm xăng ở Mỹ. Ông cho biết điều này có thể gây khó khăn về mặt chính trị cho Washington.

Nga dọa đáp trả cứng rắn nếu lãnh thổ bị tập kích

Người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo Nga sẵn sàng phản ứng cứng rắn trước các nỗ lực tấn công tầm xa vào sâu lãnh thổ Nga.

"Phản ứng gây choáng váng của Nga sẽ không xảy ra sau khi tên lửa Tomahawk được cung cấp cho Kiev, mà là ngay sau các nỗ lực tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Đó là điều mà Tổng thống (Nga) đã nghĩ đến", ông Peskov nói.

Trước đó, phát biểu với báo giới sau một cuộc họp tại Moscow ngày 23/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, mọi đòn tập kích nhằm vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa hành trình Tomahawk sẽ kéo theo phản ứng mạnh mẽ của Moscow.

“Đây là một hành động leo thang. Nếu loại vũ khí này được sử dụng để tập kích lãnh thổ Nga, thì phản ứng sẽ rất nghiêm trọng, nếu không muốn nói là áp đảo. Tôi khuyên các nhà lãnh đạo phương Tây nên suy nghĩ thật kỹ”, ông Putin nói.

Ông Putin cho biết ông đã thảo luận vấn đề này với người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm hồi tuần trước, và nhấn mạnh việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine “sẽ làm suy yếu nghiêm trọng khả năng đạt được một giải pháp hòa bình”.

Sau cuộc điện đàm đó, Tổng thống Trump thừa nhận việc Mỹ cung cấp Tomahawk cho Kiev “sẽ không dễ dàng” và cho rằng Washington không nên làm cạn kiệt kho vũ khí của mình vì Ukraine.

Ukraine từ lâu đã kêu gọi Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn từ 1.600km đến 2.500km với hy vọng vũ khí này có thể làm thay đổi đáng kể năng lực tấn công tầm xa của Ukraine.