Bán tivi, vay ngân hàng để xuất ngoại, trở về với tiền tỷ xây nhà, mở xưởng

Vay tiền đi làm thuê, mang tiền về làm chủ

Ông Bùi Văn Tiến (53 tuổi, trú tại thôn Đồng Sình, xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa) hiện có cuộc sống êm ấm và nguồn thu nhập ổn định từ tiệm sửa chữa đồ điện tử, điện lạnh.

“Những năm tháng làm việc ở nước ngoài không chỉ giúp tôi tích lũy được chút vốn liếng mà còn rèn cho tôi tay nghề và cách nghĩ, cách làm mới”, ông Tiến mở đầu câu chuyện.

Nhờ có vốn và kinh nghiệm tích góp sau chuyến xuất ngoại, ông Tiến mở được cửa hàng sửa điện tử, điện lạnh, vững nghề (Ảnh: Hạnh Linh).

Dừng tay bên chiếc tivi đang sửa, ông Tiến nhớ lại, năm 2006, cuộc sống gia đình rất chật vật. Hai vợ chồng vừa lăn lưng với ruộng đồng vừa tranh thủ đi làm thuê đủ việc vẫn không nổi nuôi 5 miệng ăn.

“Trước cảnh túng thiếu, tôi nghĩ đến việc tìm hướng đi khác để đổi đời. Lúc đó, trong thôn có nhiều người đi nước ngoài làm việc, thấy ai cũng khấm khá lên nên tôi bàn với vợ... liều một phen”, ông kể.

Để nuôi giấc mơ “xuất ngoại”, vợ chồng ông Tiến bán tivi, bán lúa và thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng. Sau thời gian học tiếng, ông sang Malaysia làm việc trong một công ty chuyên sửa chữa, bảo trì máy móc. Thu nhập ban đầu khoảng 7 triệu đồng/tháng, sau tăng dần lên 20 triệu đồng. Mỗi tháng, ông đều tiết kiệm gửi tiền về cho vợ trả nợ, nuôi con ăn học.

“Tôi luôn biết ơn những ngày làm việc ở Malaysia. Số tiền kiếm được đã tạo ra bước ngoặt cho gia đình tôi”, ông Tiến nói.

Ngôi nhà tiền tỷ của ông Lê Văn Năm được xây bằng nguồn tiền đi Hàn Quốc (Ảnh: Hạnh Linh).

Cứ hết hạn hợp đồng, ông lại gia hạn và sau gần 11 năm làm việc nơi xứ người, ông trở về quê mở tiệm sửa chữa điện tử, điện lạnh. Nhờ tay nghề, kinh nghiệm tích lũy được, ông nhanh chóng có lượng khách ổn định, thu nhập khá. Năm 2017, ông còn dành một phần tiền tích góp để lo chi phí cho con trai là Bùi Văn Đoàn (29 tuổi) sang Nhật Bản làm việc.

“Hiện con trai tôi có cơ hội học hỏi, làm việc trong môi trường tốt. Với công việc thiết kế bản vẽ, con có thu nhập khoảng 40 triệu đồng/tháng và thường xuyên gửi tiền về nhờ bố mẹ gửi tiết kiệm”, ông Tiến nói.

Bí quyết bắt tiền “đẻ” ra tiền

Hành trình tương tự ông Tiến, ông Lê Văn Năm (60 tuổi, cũng ở thôn Đồng Sình) đã có cuộc sống sung túc trong ngôi nhà tiền tỷ nhờ số vốn tích lũy sau 12 năm lao động ở Hàn Quốc với nhiều lần gia hạn hợp đồng.

Ông Năm kể, năm 1999, cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn, cả nhà chỉ trông vào 5 sào ruộng và công việc đóng gạch, đốt lò để kiếm sống. Qua người thân, ông biết đến chương trình đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc. Dù phải vay mượn để có chi phí xuất cảnh, ông vẫn quyết tâm thử sức, bởi theo ông, chỉ có đi mới mong đổi đời.

Sau 2 tháng học tiếng ở Hà Nội, ông thi đỗ và sang Hàn Quốc làm việc. Thời gian đầu, ông làm tại một nhà máy nhựa nhưng công ty phá sản. Không nản chí, ông chuyển sang làm cơ khí rồi xây dựng, công việc vất vả nhưng thu nhập ổn định.

Ông Năm sống an nhàn ở tuổi già nhờ khoản tiền tích góp, để dành được sau thời gian làm việc ở nước ngoài (Ảnh: Hạnh Linh).

“Mỗi tháng, tôi được trả lương khoảng 30 triệu đồng. Không để tiền “chết”, tôi gửi về cho vợ đầu tư làm ăn, mua đất để dành”, ông Năm kể.

Năm 2011, ông trở về quê, dùng số tiền tích cóp để mua xe tải chạy dịch vụ. Nhờ cần cù, chịu khó, công việc làm ăn của ông ngày càng ổn định, mang lại thu nhập khá. Có tiền, ông hùn vốn cho các con mở cửa hàng kinh doanh và xây căn nhà tiền tỷ.

Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Mậu Lâm, cho biết trên địa bàn xã có gần 400 lao động đang làm việc ở các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nga, Philippines… Mỗi năm, nguồn kiều hối gửi về địa phương hơn 140 tỷ đồng.

“Việc đi lao động ở nước ngoài đã mang lại đổi thay đáng kể trong đời sống người dân. Nhờ có nguồn thu nhập ổn định, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo, vươn lên khá giả.

Đáng mừng là bà con không để “tiền chết” mà biết cách đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, mở xưởng, phát triển nông nghiệp, chăn nuôi… từ đó tạo thêm việc làm tại chỗ, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương”, bà Hòa chia sẻ.

Theo bà Hòa, địa phương khuyến khích người dân tham gia các chương trình đi lao động hợp pháp, coi đây là hướng đi hiệu quả để nâng cao thu nhập và tích lũy kinh nghiệm.

Chính quyền xã cũng tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng để tổ chức tuyên truyền, tư vấn và hỗ trợ vay vốn cho người dân có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài.