Nhiều ứng dụng giao hàng bãi bỏ chính sách phạt tiền tài xế chậm đơn

Mới đây, một tập đoàn thương mại điện tử tại Trung Quốc công bố triển khai chương trình thí điểm dịch vụ giao đồ ăn tại 25 thành phố, bao gồm Thâm Quyến, Nam Kinh, Cáp Nhĩ Tân và Vũ Hán. Theo quy định mới, tài xế sẽ không còn bị trừ tiền khi giao hàng trễ hạn, mà chỉ bị trừ điểm trong “hệ thống điểm dịch vụ”.

Tài xế giao hàng tại Trung Quốc (Ảnh: Sixthtone).

Đây là công cụ đánh giá tổng thể dựa trên chất lượng phục vụ, thời gian giao hàng và mức độ an toàn trong quá trình làm việc. Đại diện tập đoàn cho biết việc thay đổi này nhằm hướng tới phương thức quản lý nhân văn hơn, giúp tài xế yên tâm làm việc và bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành.

Đơn vị khẳng định đây là bước quan trọng trong nỗ lực nâng cao phúc lợi cho tài xế. Ngoài việc bỏ hình thức phạt tiền, doanh nghiệp còn triển khai các chính sách hỗ trợ như trợ cấp trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, quỹ học bổng dành cho con em tài xế và các gói bảo hiểm mở rộng. Thực tế, tập đoàn này đang đóng bảo hiểm xã hội cho khoảng 150.000 tài xế làm việc toàn thời gian. Công ty cho biết sẽ đánh giá hiệu quả chương trình thí điểm trước khi xem xét mở rộng triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Trước đó, ngày 26/8, một nền tảng giao đồ ăn lớn nhất Trung Quốc cũng thông báo chính thức chấm dứt việc phạt tài xế giao hàng trễ.

Bên cạnh đó, công ty này đã giải quyết nhiều vướng mắc của tài xế trong việc giao hàng, chẳng hạn như khó tiếp cận các khu dân cư kín cổng hoặc địa chỉ không chính xác, thông qua chương trình cho phép tài xế quét mã QR để ra vào tại các khu dân cư. Chương trình này đã được triển khai tại 24.700 khu dân cư ở 150 thành phố, phục vụ hơn 680.000 tài xế mỗi tháng.

Công ty cũng tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hệ thống xử lý khiếu nại để nâng cao hiệu quả và tốc độ phản hồi.

Một nền tảng giao đồ ăn khác tại Trung Quốc cũng đang điều chỉnh chính sách nhằm bảo vệ người lao động. Tháng 9 vừa qua, đại diện công ty cùng các nhóm tài xế đã ký kết “thỏa thuận thuật toán và quy tắc lao động năm 2025”. Trong đó, hai bên cam kết loại bỏ dần hình thức phạt giao hàng chậm trễ và quy định rõ ràng thời gian nghỉ ngơi để bảo đảm sức khỏe cho tài xế.

Việc các nền tảng lớn đồng loạt thay đổi chính sách được xem là bước ngoặt của ngành giao đồ ăn tại Trung Quốc. Đây là ngành vốn từng chịu nhiều chỉ trích vì tạo ra áp lực thời gian khắt khe và chế độ quản lý nghiêm ngặt cho tài xế.