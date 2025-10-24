Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung.

Báo Dân trí trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Nam Phi:

1. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi Cyril Ramaphosa đã thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23-24/10/2025.

2. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Nam Phi đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

3. Trong không khí nồng ấm và hữu nghị, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Cyril Ramaphosa đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lịch sử giữa Việt Nam và Nam Phi.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của quan hệ song phương kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1993 và thiết lập quan hệ Đối tác vì hợp tác và phát triển năm 2004.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa chụp ảnh chung (Ảnh: Thành Đông).

4. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ cam kết làm sâu sắc hơn nữa sự tin cậy chính trị, mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực.

Hai nhà lãnh đạo đã thống nhất về định hướng nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm Đối tác chiến lược và việc hoàn tất thủ tục nâng cấp quan hệ trong năm 2025.

5. Trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp, hai bên nhất trí duy trì trao đổi đều đặn các chuyến thăm cấp cao và ở tất cả các cấp.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao các cơ chế hợp tác đa dạng giữa hai nước và cam kết tăng cường đối thoại song phương tại các cơ chế như Diễn đàn đối tác liên chính phủ Việt Nam - Nam Phi, Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, Ủy ban Thương mại hỗn hợp, Đối thoại quốc phòng.

6. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng của hợp tác song phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa (Ảnh: Nhật Bắc).

Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, pháp luật và tư pháp, thương mại và đầu tư hai chiều, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nông nghiệp, môi trường, chống biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật hoang dã, doanh nghiệp, khoáng sản, giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch, đồng thời cùng phát huy vai trò cửa ngõ của hai nước tại mỗi khu vực, thông qua mạng lưới các hiệp định thương mại tự do của ASEAN và Khu vực thương mại tự do toàn châu Phi (AfCFTA), cũng như các hiệp định thương mại tự do khu vực khác.

7. Trên đà phát triển quan hệ và những kết quả hai bên đã đạt được tại Kỳ họp lần thứ 6 Diễn đàn đối tác liên chính phủ Việt Nam - Nam Phi vào tháng 12/2024, để mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa tiềm năng hợp tác, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc Việt Nam sẽ chủ trì Kỳ họp lần thứ 7 Diễn đàn đối tác liên chính phủ Việt Nam - Nam Phi vào năm 2026 như một cơ chế quan trọng nhằm củng cố hơn nữa đối thoại và hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa (Ảnh: Phạm Thắng).

8. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao kết quả của Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Nam Phi được tổ chức nhân dịp chuyến thăm với sự tham dự của Tổng thống Cyril Ramaphosa và các lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo các bộ, ngành cũng như cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Diễn đàn là cơ hội để doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác khai thác lợi thế cửa ngõ của Việt Nam và Nam Phi.

9. Hai bên ghi nhận nhiều điểm tương đồng về tầm nhìn thế giới và bày tỏ ủng hộ các nước Nam Bán cầu có tiếng nói và vai trò lớn hơn trong quan hệ quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết quốc gia đối với chủ nghĩa đa phương, tôn trọng đầy đủ Hiến chương Liên hiệp quốc, luật pháp quốc tế, thúc đẩy các tiến trình cải tổ hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hiệu quả, thúc đẩy thực hiện nguyện vọng và củng cố vai trò của các nước đang phát triển.

10. Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Nam Phi đã tổ chức thành công các Hội nghị trong khuôn khổ năm Chủ tịch G20 năm 2025 và tin tưởng Nam Phi sẽ tiếp tục tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11/2025 và đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi (SADC) trong năm 2026.

11. Nam Phi đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác đa phương, những đóng góp của Việt Nam vào nỗ lực toàn cầu về phát triển bền vững thể hiện qua việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh diễn đàn đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư vào tháng 4/2025 cũng như việc đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hiệp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) vào tháng 10/2025.

12. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự ủng hộ đối với vai trò trung tâm của Liên minh châu Phi, ASEAN trong các vấn đề khu vực và nhất trí tìm kiếm hình thức tăng cường hợp tác giữa các nước ở châu Á và châu Phi, hợp tác Nam - Nam.

Việt Nam tái khẳng định sự ủng hộ đối với Nam Phi trong việc tăng cường hợp tác với ASEAN và các quốc gia thành viên, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước.

Nam Phi bày tỏ ủng hộ Việt Nam tăng cường hợp tác và đóng góp thiết thực vào việc thực hiện Chương trình nghị sự 2063 của Liên minh châu Phi.

13. Nam Phi khẳng định tôn trọng lập trường nguyên tắc của ASEAN trong đó có giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở Hiến chương Liên hiệp quốc và luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982 và các Hiệp ước liên quan khác.

14. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh đà phát triển tích cực trong hợp tác song phương và ghi nhận những tiến triển trong việc hoàn tất đàm phán một số văn kiện quan trọng giữa hai nước. Hai bên nhất trí đặt mục tiêu ký kết các văn kiện này trong năm 2025 nhằm thể hiện cam kết chung trong thúc đẩy hợp tác.

15. Tổng thống Cyril Ramaphosa cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã đón tiếp chu đáo và trọng thị, thể hiện tầm quan trọng của quan hệ Đối tác vì hợp tác và phát triển Việt Nam-Nam Phi cũng như tình cảm đặc biệt giữa lãnh đạo và Nhân dân hai nước.

16. Tổng thống Cyril Ramaphosa đã trân trọng mời Chủ tịch nước Lương Cường và các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang thăm Nam Phi vào thời điểm phù hợp cho cả hai bên. Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng cảm ơn và đề nghị giao cho các cơ quan hai nước thu xếp chuyến thăm qua đường ngoại giao.