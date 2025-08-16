Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1/1/2026

Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Việc làm sửa đổi (Luật số 74/2025/QH15), chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Luật Việc làm sửa đổi có một số nội dung điều chỉnh về việc tham gia và đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm thất nghiệp bảo vệ người lao động khi họ không may mất việc bất ngờ (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Ai tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quy định tại Điều 32 Luật Việc làm năm 2025.

Theo đó, việc xác định đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp, điều chỉnh thông tin đăng ký kê khai tham gia bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện đồng bộ với việc xác định đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, điều chỉnh thông tin đăng ký kê khai tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Việc tham gia, đóng, hưởng bảo hiểm thất nghiệp được ghi nhận trong sổ bảo hiểm xã hội, là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Theo Khoản 1 Điều 33 Luật Việc làm năm 2025, mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

Luật Việc làm năm 2025 quy định thêm điều khoản ưu đãi cho người sử dụng lao động tuyển dụng lao động là người khuyết tật. Theo đó, họ được giảm tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp phải đóng cho người lao động là người khuyết tật trong thời gian tối đa 12 tháng.

Luật Việc làm năm 2025 còn quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động khi chấm dứt hợp đồng để kịp thời giải quyết chế độ cho người lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động không đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp thì phải trả khoản tiền tương ứng với các chế độ bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động được hưởng.

Căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp

Theo Khoản 1 Điều 34 Luật Việc làm năm 2025, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định theo hai nhóm.

Thứ nhất, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương tháng theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).

Thứ hai, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương tháng, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được thỏa thuận trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương.

Trường hợp người lao động ngừng việc vẫn hưởng tiền lương tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất thì đóng theo tiền lương được hưởng trong thời gian ngừng việc.

Luật Việc làm năm 2025 thống nhất tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất cho cả 2 nhóm lao động trên đều là bằng 20 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.