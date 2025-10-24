Triển lãm “Giao điểm tinh hoa” tại Hoàng Thành Thăng Long

Giao điểm tinh hoa là triển lãm chia sẻ câu chuyện đầy cảm xúc của Tam Sơn, trên hành trình 20 năm tiên phong và bền bỉ theo đuổi tầm nhìn góp phần kiến tạo một Việt Nam tràn đầy cảm hứng.

Xuyên suốt 2 thập kỷ, Tam Sơn đã trở thành cầu nối gắn kết những thương hiệu hàng đầu thế giới với khách hàng trong nước đang ngày càng đam mê khám phá và trải nghiệm.

Triển lãm đa phương tiện Giao điểm tinh hoa mang đến cho công chúng trải nghiệm kết hợp giữa nghệ thuật đương đại và tinh hoa thủ công truyền thống trong không gian di sản. Sự kiện mở cửa miễn phí cho công chúng từ ngày 26/10.

Với 6 không gian trưng bày được thiết kế tỉ mỉ, triển lãm giới thiệu các hiện vật, tác phẩm nghệ thuật và sắp đặt mang giá trị di sản - thủ công, đồng thời phản ánh mối liên kết giữa sáng tạo nghệ thuật và tinh thần thời đại.

Mỗi căn phòng là một “chương” trong hành trình kể chuyện về quá trình gìn giữ, tôn vinh và tái tạo giá trị thẩm mỹ qua thời gian.

Nằm tại khu vực Cột cờ Hà Nội, trong không gian di sản Khu di tích trung tâm Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội, triển lãm khởi đầu với cổng vào trưng bày chọn lọc 20 bìa tạp chí đại diện cho chặng đường hợp tác của Tam Sơn cùng các đối tác truyền thông thân thiết.

Không gian thể hiện sự kết nối giữa Tam Sơn và nhiều tên tuổi góp sức phát triển phông nền nhiếp ảnh thời trang Việt Nam, qua từng gương mặt trang bìa gắn liền các thương hiệu cùng dòng chảy văn hoá đại chúng.

Bước vào trong là Sảnh Giao thoa - nơi quy tụ các tác phẩm sắp đặt thể hiện đối thoại giữa nghệ thuật, thủ công và sáng tạo đương đại.

Bộ ảnh từ chiến dịch New Horizons, RIMOWA (2025), được trưng bày tại Sảnh Giao thoa.

Từ đây, người xem bước vào hành trình qua 4 phòng trưng bày chính: Phòng di sản, Phòng Kiệt tác, Phòng Nghệ nhân và Phòng Hoà âm. Các phòng được thiết kế như những lớp kể chuyện kế tiếp, tái hiện quá trình sáng tạo từ dấu ấn truyền thống đến những biểu đạt thẩm mỹ mới.

Đáng chú ý, Phòng Hoà âm mang đến trải nghiệm thị giác và thính giác toàn diện với ánh sáng, âm thanh và nghệ thuật sắp đặt, khơi gợi cảm nhận về sự hòa quyện giữa vật chất và tinh thần trong quá trình chế tác.

Điểm dừng chân cuối - Phòng Mộng ước - được sáng tạo bởi 3 nghệ sĩ thị giác trẻ, mở ra không gian mộng mị và tương lai, gợi suy ngẫm về ký ức văn hoá và tiềm năng sáng tạo.

Triển lãm quy tụ giám tuyển Lê Thuận Uyên cùng nhóm nghệ sĩ gồm Phạm Minh Hiếu, Nguyễn Đức Phương, Nguyễn Hoàng Giang, Ngô Đình Bảo Châu và Fustic.Studio - những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

Họ cùng nhau kiến tạo không gian đối thoại giữa di sản và hiện đại, giữa thủ công truyền thống và công nghệ sáng tạo.

Giao điểm tinh hoa không chỉ là một cuộc trưng bày nghệ thuật mà còn là nơi công chúng chiêm nghiệm về giá trị bền vững của văn hoá và nghệ thuật đương đại.

Triển lãm hướng tới việc xoá nhoà ranh giới giữa người thưởng lãm và người sáng tác, biến hành trình tham quan thành một trải nghiệm tương tác - nơi khán giả có thể cảm nhận, đối thoại và cùng góp phần kiến tạo giá trị mới.

Giao điểm tinh hoa được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hoá của mùa thu Hà Nội, nơi giao hoà giữa truyền thống và hiện đại, giữa giá trị thẩm mỹ Việt và tinh thần sáng tạo toàn cầu.

Một số hình ảnh trưng bày tại triển lãm:

Tác phẩm "Ảnh mộng" của Ngô Đình Bảo Châu tại Phòng Mộng mơ.

Tác phẩm " Thiêng thở" của Nguyễn Đức Phương tại Phòng Mộng mơ.

Tác phẩm "Trướng rủ, màn che" của Nguyễn Hoàng Giang tại Phòng Mộng mơ.

Ảnh: Ban tổ chức