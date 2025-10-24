Đề xuất danh mục mới về nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong quân đội

Theo Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), do yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù hoạt động quân sự, hiện một số đơn vị trong quân đội đã phát sinh một số nghề, công việc mới đủ điều kiện công nhận là nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (NNĐHNN) và đặc biệt NNĐHNN.

Tuy nhiên, các nghề, công việc này chưa được cấp có thẩm quyền công nhận ban hành bổ sung, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý.

Kỹ thuật viên làm nhiệm vụ trên máy bay huấn luyện L-39NG trong ban bay huấn luyện ngày 16/8 (Ảnh: Dân trí).

Trên cơ sở kết quả rà soát và đề nghị của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp danh mục nghề, công việc NNĐHNH và đặc biệt NNĐHNH trong quân đội.

Để thuận lợi trong triển khai tổ chức thực hiện, Bộ Quốc phòng đã đề nghị Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định Danh mục nghề, công việc NNĐHNH và đặc biệt NNĐHNH trong quân đội.

Từ căn cứ nêu trên, Bộ Nội vụ đã xây dựng và đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành danh mục nghề, công việc NNĐHNH và đặc biệt NNĐHNN trong quân đội.

Danh mục nghề, công việc NNĐHNN và đặc biệt NNĐHNN được ban hành chỉ áp dụng đối với các đối tượng do quân đội quản lý.

Khi thông tư này có hiệu lực thi hành, Quyết định số 1085, Quyết định số 03 và Thông tư số 20 sẽ hết hiệu lực. Thời gian làm việc theo các nghề, công việc ban hành kèm theo các quyết định, thông tư nói trên vẫn được tính cho đến ngày Thông tư mới được ban hành.

Danh mục nghề, công việc NNĐHNN và đặc biệt NNĐHNN trong quân đội theo dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ được xem tại đây.