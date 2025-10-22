Truy điệu, an táng 34 hài cốt liệt sỹ tìm thấy ở Thành cổ Quảng Trị

Ngày 22/10, tại Nghĩa trang liệt sỹ phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) diễn ra Lễ truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sỹ mới được phát hiện, quy tập trên địa bàn.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Quân khu 4, đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo người dân địa phương.

Lễ Truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ diễn ra vào sáng 22/10 (Ảnh: Xuân Diện).

Trình bày điếu văn tại lễ truy điệu, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị luôn xem công tác “đền ơn đáp nghĩa” là trách nhiệm thiêng liêng và mệnh lệnh từ trái tim.

Theo ông Tiến, Tổ quốc hôm nay được độc lập, hòa bình là bởi có những người con đã ngã xuống, lặng lẽ nằm lại giữa đất trời, máu xương của các liệt sỹ đã hòa vào sông núi, làm nên mùa Xuân vĩnh cửu cho dân tộc Việt Nam.

"Mỗi ngọn nến thắp lên, mỗi nén hương dâng tặng là tấm lòng thành kính, niềm biết ơn vô hạn mà thế hệ hôm nay gửi đến thế hệ đi trước”, ông Tiến xúc động nói.

Hài cốt liệt sỹ được đưa về khu vực an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ phường Quảng Trị (Ảnh: Xuân Diện).

Tại lễ truy điệu, các đại biểu, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ. 34 hài cốt liệt sỹ sau đó được an táng trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sỹ phường Quảng Trị.

Như Dân trí đã thông tin, đầu tháng 9, trong quá trình tu bổ, tôn tạo Di tích Thành cổ Quảng Trị và Trường Bồ Đề (phường Quảng Trị) đơn vị thi công phát hiện một số di vật của bộ đội và đã trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã khảo sát, tìm kiếm và cất bốc được 32 hài cốt tại Thành cổ Quảng Trị, 2 hài cốt liệt sỹ tại Trường Bồ Đề.