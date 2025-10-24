Hai học sinh bị tấn công trên đường đến trường ở TPHCM

Ngày 24/10, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc một thanh niên đi xe máy dùng nón bảo hiểm đánh 2 nam sinh ở phường Thủ Đức (TPHCM).

Trước đó, bà T.T.N.A. (SN 1985) đến Công an phường Thủ Đức trình báo về việc con trai 16 tuổi cùng bạn học bị hành hung khi đang trên đường đến trường.

Camera an ninh ghi lại cảnh nam thanh niên hành hung 2 nam sinh ở phường Thủ Đức (Ảnh: Cắt từ clip).

Cụ thể, trưa 23/10, con trai bà A. cùng một người bạn đi qua con hẻm trên đường số 2, phường Thủ Đức. Tại đây, một nam thanh niên đi xe máy bất ngờ chạy đến chặn đầu xe, sau đó dùng nón bảo hiểm tấn công 2 nam sinh.

Sau khi người đi đường can ngăn, nam thanh niên rời đi. Toàn bộ sự việc được camera an ninh quay lại.

Sau khi bị hành hung, 2 nam sinh được người nhà đưa đến bệnh viện kiểm tra. Gia đình nạn nhân đã trình báo cơ quan công an ngay sau đó.

Công an phường Thủ Đức đang xác minh, mời những người liên quan lên làm việc.