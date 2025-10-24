Xử phạt nhóm thanh niên đeo bám xe chở phạm nhân ở Hà Nội

Chiều 24/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 6 vừa xác minh, xử lý nhóm thanh niên có hành vi đeo bám theo xe chở phạm nhân trên đường Lê Đức Thọ. Cảnh sát đã lập biên bản vi phạm với 3 người điều khiển xe máy và những người ngồi sau, tổng tiền phạt 8,7 triệu đồng.

Lực lượng chức năng cũng tạm giữ giấy tờ, phương tiện liên quan để xử lý theo quy định.

Hình ảnh nhóm thanh niên điều khiển xe máy đu bám xe chở phạm nhân (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Phòng CSGT Hà Nội, ngày 23/10, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đeo bám theo xe chở phạm nhân di chuyển trên đường Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), gây mất trật tự, an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 6 đã vào cuộc xác minh. Căn cứ hình ảnh thu thập được, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị này đã xác định và mời các thanh niên trong clip nêu trên lên trụ sở công an làm việc.

Cảnh sát lập biên bản với 3 thanh niên vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên đã thừa nhận hành vi vi phạm gồm: điều khiển xe chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo, hành vi điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đeo bám hoặc cản trở xe ưu tiên là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.