Đối tượng có biểu hiện loạn thần dí dao vào cổ cháu bé, đâm công an

Đoàn công tác do Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, làm trưởng đoàn vừa đến thăm, động viên Đại úy Linh Văn Hưng, cán bộ Công an xã Chi Lăng, bị thương trong khi tham gia khống chế đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ.

Trước đó khoảng 19h10 ngày 22/10, Công an xã Chi Lăng nhận được tin báo về việc Đoàn Thanh Hùng (47 tuổi, trú tại thôn Ga Bắc, xã Chi Lăng) có biểu hiện loạn thần, đang bế một cháu nhỏ, tay cầm dao dí vào cổ cháu bé tại khu vực sân ga Đồng Mỏ.

Khi người dân và người thân đến can ngăn, Hùng buông cháu nhỏ ra nhưng tiếp tục cầm dao truy đuổi, đâm người can ngăn rồi chửi bới, đe dọa, gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên cán bộ công an xã bị thương yên tâm điều trị (Ảnh: Hoàng Thơ).

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Chi Lăng nhanh chóng có mặt, tuyên truyền, vận động đối tượng bỏ hung khí.

Tuy nhiên, Hùng không chấp hành mà tấn công, dùng dao đâm Đại uý Linh Văn Hưng bị thương ở vùng ngực trái.

Tổ công tác đã kịp thời khống chế đối tượng, tước dao, bảo đảm an toàn cho người dân.

Đoàn Thanh Hùng đang bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự để tiếp tục đấu tranh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Đoàn Thanh Hùng tại cơ quan công an (Ảnh: Hoàng Thơ).

Tại buổi thăm hỏi, Đại tá Triệu Tuấn Hải biểu dương tinh thần dũng cảm, không ngại nguy hiểm để bảo vệ người dân của Thượng úy Linh Văn Hưng và tập thể Công an xã Chi Lăng.

Đồng thời Đại tá Triệu Tuấn Hải động viên Thượng úy Hưng yên tâm điều trị, nhanh chóng hồi phục sức khỏe để tiếp tục công tác.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cũng chỉ đạo Công an xã Chi Lăng phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ.