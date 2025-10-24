Bộ Quốc phòng giao hơn 7.500m2 đất để mở rộng Quảng trường Thùy Vân ở TPHCM

Ngày 24/10, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) làm lễ bàn giao, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa địa phương và Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng), nhằm phục vụ dự án mở rộng Quảng trường Thùy Vân.

Tại buổi lễ, UBND phường Vũng Tàu đã bàn giao khu đất rộng 6.000m2 tại số 89, đường Lê Lợi (phường Vũng Tàu), cho đại diện Binh đoàn 18. Đồng thời, Binh đoàn 18 bàn giao lại khu đất 7.523m2 tại số 165A, đường Thùy Vân, cho UBND phường Vũng Tàu để phục vụ dự án mở rộng Quảng trường Thùy Vân.

Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) đã bàn giao 7.523m2 đất tại số 165A, đường Thùy Vân, cho UBND phường Vũng Tàu (Ảnh: Phú Việt).

Việc bàn giao và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa 2 bên được thực hiện trên cơ sở các văn bản, quy định pháp luật hiện hành, sau khi hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý và có sự chứng kiến của nhiều cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại buổi bàn giao, các bên thống nhất việc UBND phường Vũng Tàu sẽ sử dụng đúng mục đích khu đất 165A, đường Thùy Vân. Binh đoàn 18 có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc phòng và kiểm kê hằng năm theo quy định.

UBND phường Vũng Tàu bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất 6.000 m2 tại 89 Lê Lợi cho đại diện Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng (Ảnh: Phú Việt).

Đối với khu đất số 89, đường Lê Lợi, UBND phường Vũng Tàu có nghĩa vụ bàn giao đầy đủ hồ sơ pháp lý cho Binh đoàn 18 để đơn vị cập nhật quy hoạch, quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích.