Honda Việt Nam trao 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một trên toàn quốc

Chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu “không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045 và hướng tới mục tiêu của Honda toàn cầu “Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô Honda” vào năm 2050, tiếp nối những thành công đã đạt được từ chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh trong các năm qua, Honda Việt Nam (HVN) phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp một trên toàn quốc năm học 2025 – 2026 và tổ chức đào tạo an toàn giao thông cho học sinh, phụ huynh.

Mục tiêu của chương trình là hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy tại Việt Nam, từ đó nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lên tới 100%, qua đó nâng cao nhận thức về ATGT cho học sinh và phụ huynh thông qua các hoạt động đào tạo và truyền thông

Đại diện các bên ký kết biên bản ghi nhớ (Ảnh: Honda).

Chương trình nhân văn và ý nghĩa xuất phát từ nhận thức về vai trò quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn trong việc bảo vệ người tham gia giao thông. Đặc biệt, với các em học sinh lớp một – lứa tuổi quan trọng hình thành nhận thức tư duy thì việc tạo cho các em thói quen luôn đội mũ đạt chuẩn khi ngồi sau xe máy là vô cùng cần thiết.

Hoạt động ý nghĩa và thiết thực này là bước tiếp nối của chương trình “Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một” do Công ty Honda Việt Nam, Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai trên toàn quốc từ năm 2018.

Tính đến nay tổng số mũ được trao lên đến gần 12 triệu mũ – con số ấn tượng minh chứng cho quyết tâm của HVN trong việc tích cực chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, chuỗi chương trình đã tạo ra các tác động đáng kể đến nhận thức và thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn của các em học sinh lớp một trên cả nước. Tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em đã tăng từ 37% (trước năm học 2018-2019) lên 85% (vào năm học 2024-2025).

Các đại biểu trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp một trường Tiểu học Vạn Bảo (Ảnh: Honda).

Mở đầu cho chuỗi chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một trên toàn quốc năm học 2025 – 2026, ngày 2/10/2025, chương trình trao tặng mũ bảo hiểm kết hợp đào tạo ATGT cho phụ huynh và học sinh đầu tiên đã được diễn ra thành công tại trường Tiểu học Vạn Bảo, Hà Nội.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Lê Kim Thành – Phó Chủ tịch chuyên trách – Ủy ban ATGT Quốc Gia, ông Nguyễn Xuân An Việt – Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên – Bộ GD&ĐT, bà Trịnh Hoài Thu – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông – Bộ GD&ĐT, Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an.

Phía Honda có ông Toshihiro Mibe – Giám đốc, Chủ tịch và Giám đốc Điều hành – Công ty Honda Motor Nhật Bản, ông Noriya Kaihara – Phó Chủ tịch – Công ty Honda Motor Nhật Bản, ông Toshio Kuwahara – Chủ tịch và Giám đốc Điều hành - Công ty Honda Motor Châu Á, bà Sayaka Arai – Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam.

Ông Toshihiro Mibe – Giám đốc, Chủ tịch và Giám đốc Điều hành – Công ty Honda Motor Nhật Bản phát biểu tại chương trình (Ảnh: Honda).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Toshihiro Mibe – Giám đốc, Chủ tịch và Giám đốc Điều hành – Công ty Honda Motor Nhật Bản cho biết mục tiêu then chốt hãng hướng tới là việc hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy tại Việt Nam.

Để hướng tới mục tiêu đó, Honda sẽ tiếp tục đào tạo ATGT cho học sinh và phụ huynh, đồng thời nâng cao nhận thức về ATGT thông qua các hoạt động truyền thông.

“Tôi tin rằng những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao tặng bởi HVN sẽ là người bạn thân thiết của các em học sinh và bảo vệ các em trước mỗi hành trình”, ông nhấn mạnh.

Chia sẻ của bà Sayaka Arai - Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các bên đã thống nhất và ký kết biên bản ghi nhớ với các nội dung: 100% học sinh lớp một trên toàn quốc được nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn của HVN; tăng cường các hoạt động đào tạo và chia sẻ kiến thức an toàn giao thông, kỹ năng dự đoán phòng tránh rủi ro cho học sinh và phụ huynh học sinh.

Các em học sinh trường Tiểu học Vạn Bảo hào hứng tham gia chương trình (Ảnh: Honda).

Thông qua các sự kiện trao tặng mũ bảo hiểm năm học 2025 – 2026, có hơn 1,8 triệu học sinh và 350.000 phụ huynh được đào tạo kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Qua đó, công ty từng bước góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ Việt Nam “không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045, cũng như mục tiêu của Honda toàn cầu “không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô Honda” vào năm 2050.