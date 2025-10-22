Chủ tiệm váy cưới thẫn thờ nhìn cô dâu lội bùn trong đám cưới mùa mưa lũ

Hoan hỉ để không làm hỏng ngày trọng đại của khách

“Làm nghề cho thuê váy cưới chúng tôi không chỉ cần thạo chuyên môn mà còn phải biết cách ứng biến, sao để không làm hỏng ngày vui của khách”, chị Phan Thị Kiều Diễm (28 tuổi, ngụ tại xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ.

Gần đây, trên mạng xã hội, đoạn video clip ghi lại cảnh chị Diễm ngồi thẫn thờ bên chiếc váy cưới trắng tinh nhuộm đầy bùn đất đã thu hút hơn 4,2 triệu lượt xem. Ở phần bình luận của bài đăng, nhiều người thắc mắc: “Trong tình huống này, cô dâu có phải đền váy cưới không? Vì sao thợ không khảo sát trước địa điểm tổ chức lễ cưới để tránh bị thiệt hại?”.

Thợ cho thuê váy cưới bần thần trước cảnh chiếc váy bị dính đầy bùn đất (Ảnh cắt từ clip: TikTok nhân vật).

Kể về sự việc, chị Diễm cho biết, sau buổi lễ chị đã quyết định để luôn chiếc váy lại cho cô dâu bởi trang phục đã bẩn nặng đến mức ấy thì gần như không thể xử lý, cứu vãn được nữa. Dù cô dâu chủ động chuyển tiền đền bù, chị Diễm đã hoàn lại toàn bộ, coi đó là rủi ro phải chấp nhận của nghề này.

“Váy cưới có thể mua lại, nhưng ngày trọng đại của khách chỉ có một lần”, chị Diễm giải thích.

Theo chị Diễm, chiếc váy trong clip đã được cho thuê 2 lần, số tiền thu về đủ bù chi phí mua ban đầu. Hơn nữa, khách cũng đã thuê kèm theo các dịch vụ trang điểm, chụp ảnh nên chị không lỗ vốn, không thể làm khó, bắt chẹt khách.

Suốt hơn 10 năm làm nghề, không ít lần chị Diễm phải bỏ những chiếc váy cưới bị bẩn nặng. Khu vực chị sinh sống, mở tiệm là vùng núi, phần lớn khách hàng là người dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn khó khăn nên thường tổ chức lễ cưới ngay trong sân nhà. Mùa mưa bão, rạp cưới nhà nào cũng hóa sân bùn, cả cô dâu và thợ đều phải chấp nhận vất vả để buổi lễ diễn ra trọn vẹn.

Cô dâu mặc chiếc váy cưới trắng tinh, lội bùn đất khiến nhiều người xót xa (Ảnh cắt từ clip: TikTok nhân vật).

“Một số cô dâu vì quá mong chờ ngày cưới, chỉ muốn khoác lên mình bộ váy thật lộng lẫy. Dù tôi có khuyên chọn váy ngắn cho tiện di chuyển, các chị em thường vẫn nhất quyết mặc váy dài. Tôi hiểu tâm tư của khách nên luôn chấp thuận, chiều lòng, miễn sao cô gái được mãn nguyện trong ngày trọng đại của mình”, chị Diễm tâm niệm.

Không chỉ đối mặt với bùn đất mùa mưa, phong tục cưới hỏi của người dân tộc thiểu số thường bắt đầu từ 4h30 nên bà chủ tiệm váy cưới kiêm thợ trang điểm cũng thường xuyên phải dậy từ nửa đêm để kịp trang điểm, làm tóc cho khách. Những lúc cao điểm của mùa cưới, lịch trình bận rộn, chị Diễm thậm chí làm việc nhiều ngày liên tục không ngủ.

“Dù mệt nhưng ai nấy đều rất vui. Khách của tôi đa phần có hoàn cảnh khó khăn, thậm chí có người rất nghèo nhưng đều vô cùng tự trọng, chẳng bao giờ xin giảm giá. Họ đã vất vả cả đời, chỉ mong có một ngày vui trọn vẹn. Thế nên, tôi không có lý do gì để không hoan hỉ, bỏ qua những rủi ro để góp phần vun đắp hạnh phúc cho các cặp đôi”, chị Diễm bộc bạch.

Nghề tạo hạnh phúc cho người khác

Suốt nhiều năm làm nghề, chị Diễm đã chứng kiến biết bao câu chuyện xúc động. Nhiều cô dâu có hoàn cảnh khó khăn, không đủ tiền thuê váy, chị sẵn sàng cho mượn váy ngắn để chụp ảnh. Mục đích là để khách vừa tiết kiệm chi phí, vừa tránh được bùn đất làm bẩn váy áo.

Chứng kiến nụ cười của khách hàng trong ngày lễ trọng đại, chị Diễm cảm thấy công việc của mình rất ý nghĩa. Đó cũng là động lực để chị tiếp tục theo nghề, dù từng trải qua nhiều thử thách.

Chị Diễm chia sẻ thợ trang điểm phải vượt qua nhiều thách thức mới có thể trụ vững với nghề (Ảnh minh họa: FBNV).

Năm 2015, vừa tốt nghiệp cấp 3, chị Diễm xin mẹ hơn 9 triệu đồng để học nghề trang điểm. Thời điểm đó, nghề này bị xem là thiếu ổn định nên bố mẹ chị khá lo lắng. Tuy nhiên, thấy con gái quá đam mê, gia đình vẫn ủng hộ để chị thử sức.

Chị Diễm thừa nhận, đây không phải là công việc “học là làm được ngay”. Người thợ ngoài kỹ năng phải biết lắng nghe, giao tiếp khéo léo để khách hàng hài lòng. Theo đó, trước khi trở thành thợ chuyên nghiệp, chị đã dành hơn 3 năm học nghề và thực hành để rèn kỹ năng xử lý mọi tình huống phát sinh.

“Không có tiêu chuẩn cố định nào cho cái đẹp. Nếu khách thấy lớp trang điểm chưa ưng, váy chưa ưng mắt, tôi phải tìm cách sửa theo đúng mong muốn của họ.

Làm nghề dịch vụ, chịu đựng là chuyện bình thường. Công việc vất vả nên đến giờ, sức khỏe tôi cũng có phần giảm sút. Nhưng thực tế, những ai vượt qua được giai đoạn khó khăn, thử thách thì chắc chắn có thể trụ được với nghề, hoàn toàn không phải lo về thu nhập, cuộc sống”, chị Diễm chia sẻ.

Sau 10 năm trong nghề, chị đã tự mở được tiệm váy cưới, trang điểm cô dâu với hơn 10 nhân viên. Dù đang bụng bầu, chị vẫn ngày ngày miệt mài với công việc... chạy xô sắp đặt hạnh phúc cho người khác.