Bí quyết nhào nặn nên “siêu nhân” không thể cản nổi Erling Haaland

Ngôi biệt thự gồm 6 phòng ngủ là tổ ấm của Haaland, bạn gái Isabel Haugseng Johansen và cậu con trai nhỏ chào đời hồi tháng 12 năm ngoái. Tâm điểm của ngôi nhà là căn bếp rộng lớn, sáng sủa, nơi tiền đạo người Na Uy tự tay chuẩn bị những bữa ăn giúp anh “hủy diệt” các đối thủ trên sân cỏ.

Căn biệt thự mơ ước của Erling Haaland (Ảnh: YouTube).

Trong video ra mắt kênh YouTube cá nhân hôm thứ Năm, Haaland đã mở cửa căn nhà sang trọng giữa vùng nông thôn yên tĩnh, giới thiệu cuộc sống đời thường nhưng đầy tính khoa học của mình.

Tiền đạo của Man City chia sẻ: “Tôi yêu đồ ăn. Tôi sống để ăn. Dù trong ngày có chuyện gì xảy ra, thì đây luôn là khoảnh khắc tuyệt nhất”.

Căn bếp của Haaland được ví như giấc mơ của mọi đầu bếp với 4 chiếc lò nướng, bàn đảo ốp đá cẩm thạch, tủ lưu trữ thực phẩm trắng muốt, cây xanh và hàng loạt thớt gỗ cao cấp. Góc phòng còn có một chú gấu bông khổng lồ của thương hiệu Steiff.

Haaland thích nấu nướng ở ngoài vườn (Ảnh: YouTube).

Không chỉ là nơi để nấu nướng, ngôi nhà còn sở hữu phòng gym riêng, nơi Haaland thường xuyên tập cùng chuyên gia vật lý trị liệu của Man City, Mario Pafundi. Đây được xem là “trung tâm thần kinh” trong quá trình chuẩn bị thể lực của anh.

Theo Pafundi, khả năng linh hoạt cơ bắp của Haaland đã cải thiện đáng kể từ khi anh gia nhập Man City năm 2022, đặc biệt ở phần chân. Trong quá trình trị liệu, Haaland không giấu nổi những cơn đau, nhưng Pafundi khẳng định: “Điều trị cho các vận động viên đỉnh cao không bao giờ là dễ chịu. Đây không phải mát xa thư giãn”.

Dù vậy, cả hai vẫn giữ bầu không khí vui vẻ, thường xuyên đùa giỡn. Trong một cảnh quay, Haaland còn dùng quả bóng kỷ niệm chung kết Champions League 2023 của Man City làm gối đầu khi được trị liệu.

Tuy nhiên, điều khiến căn biệt thự của Haaland khác biệt chính là phòng trị liệu ánh sáng đỏ, thiết bị ít ai ngờ sẽ thấy trong nhà riêng. Liệu pháp này sử dụng ánh sáng đỏ và hồng ngoại để kích thích tái tạo tế bào, giảm viêm và cải thiện làn da.

Căn biệt thự của Haaland cũng có phòng tắm nước đá và phòng xông hơi (Ảnh: YouTube).

Haaland giải thích: “Ánh sáng đỏ đến từ mặt trời. Giờ bên ngoài không có nắng, nên tôi phải dùng thứ này để hấp thu ánh sáng cho cơ thể”.

Thời tiết ẩm ướt của Manchester không khiến Haaland bận tâm. Ngược lại, anh nói rằng mình “thích khí hậu ở đây hơn cả quê nhà Bryne”. Ngoài trời, Haaland đặt một chiếc bếp nướng cỡ lớn, nơi anh thường nướng những phần thịt bò nhiều mỡ yêu thích như ribeye, tomahawk hay short rib, bất kể nắng hay mưa.

Ngay cạnh khu vườn là bồn tắm băng và phòng xông hơi, hai liệu pháp mà tiền đạo người Na Uy duy trì đều đặn bốn đến năm lần mỗi tuần. Rõ ràng, đây là những tiện nghi mà căn hộ trung tâm thành phố trước đây của anh không có.

Căn biệt thự của Haaland nằm ở khu vực nhà giàu ở Manchester (Ảnh: Daily Mail).

Haaland và Isabel được cho là đã tìm thấy căn biệt thự mơ ước của họ gần Alderley Edge, khu vực nổi tiếng thuộc “Tam giác vàng” (Golden Triangle) ở Cheshire, nơi quy tụ giới siêu giàu, doanh nhân và các ngôi sao bóng đá.

Nhiều tên tuổi huyền thoại từng sinh sống tại đây như C.Ronaldo, David Beckham, Rio Ferdinand, Eric Cantona hay Dwight Yorke. Ngày nay, khu vực này vẫn là “điểm đến” của các cầu thủ hàng đầu như Haaland của Man City đến Trent Alexander-Arnold và Virgil van Dijk của Liverpool.

Isabel Haugseng Johansen, bạn gái của Haaland, cũng là một cầu thủ và làm việc bán thời gian trong một cửa hàng thời trang. Cả hai quen nhau từ thời còn thi đấu cho học viện của CLB Bryne tại Na Uy.

Chuyên gia Mario Pafundi thực hiện trị liệu tại nhà cho Haaland (Ảnh: YouTube).

Giờ đây, khi đã là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Haaland vẫn duy trì lối sống kỷ luật, khoa học và giản dị, tất cả xoay quanh mục tiêu duy nhất, đó là tối ưu cơ thể để chinh phục mọi giới hạn.