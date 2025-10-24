Hơn 1.000 người ở trung tâm lừa đảo Myanmar vượt biên sang Thái Lan

Nhiều người được cho là trốn khỏi trung tâm lừa đảo và vượt biên từ Myanmar sang Thái Lan (Ảnh: AFP).

Văn phòng tỉnh Tak của Thái Lan cho biết 1.049 người đã vượt biên từ Myanmar vào huyện Mae Sot từ ngày 22/10 đến sáng ngày 24/10, tăng so với con số 677 người đã chạy khỏi trung tâm lừa đảo KK Park tính đến sáng ngày 23/10.

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Thái Lan cho biết hầu hết những người vượt biên là công dân Trung Quốc và là nam giới.

Ngoài ra, theo Văn phòng tỉnh Tak, những người vượt biên còn bao gồm công dân Ấn Độ, Việt Nam, Myanmar, Thái Lan và hơn 10 quốc gia khác.

Chính quyền quân sự Myanmar ngày 20/10 thông báo, lực lượng của họ đã đột kích vào trung tâm lừa đảo KK Park, nằm giáp biên giới với Thái Lan, và thu giữ các thiết bị Internet vệ tinh Starlink.

Một cuộc điều tra của hãng tin AFP tuần trước cho thấy việc sử dụng các thiết bị này đã gia tăng nhanh chóng tại các trung tâm lừa đảo trong những tháng gần đây.

Công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk, đơn vị vận hành Starlink, ngày 22/10 xác nhận đã vô hiệu hóa hơn 2.500 thiết bị Internet Starlink tại các trung tâm lừa đảo ở Myanmar.

Ông Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Tak, cho biết chính quyền tin rằng hầu hết những người vượt biên vào Thái Lan đều đến từ KK Park, nhưng họ vẫn tiến hành điều tra.

Ông Sawanit cho biết những người vượt biên sẽ được sàng lọc để xác định xem họ có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay không. Nếu không, họ có thể bị truy tố vì tội vượt biên trái phép.

Đoạn video từ đài truyền hình công cộng Thai PBS vào ngày 23/10 cho thấy những người này sử dụng thùng xốp để vượt qua sông vào Thái Lan.

Các trung tâm rộng lớn, nơi những đối tượng lừa đảo trực tuyến thực hiện các hành vi lừa tình và lừa đầu tư, đã mọc lên dày đặc dọc biên giới Myanmar, khu vực gần như nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền, kể từ khi nổ ra nội chiến sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021.

Một chiến dịch trấn áp quy mô lớn bắt đầu từ tháng 2 đã khiến khoảng 7.000 người bị hồi hương, trong khi Thái Lan thiết lập biện pháp chặn truy cập Internet xuyên biên giới.

Tuy nhiên, cuộc điều tra mới đây của AFP cho thấy hoạt động xây dựng các trung tâm lừa đảo vẫn tiếp diễn, thậm chí nhiều thiết bị thu tín hiệu Internet vệ tinh đã được lắp đặt đại trà, giúp kết nối mạng cho các trung tâm này.

Các chuyên gia cho biết ngành lừa đảo xuyên quốc gia đã bùng nổ ở Đông Nam Á trong vài năm qua, với hàng nghìn đối tượng tham gia.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, các nạn nhân trong khu vực đã bị lừa tới 37 tỷ USD trong năm 2023.

Tuần trước, Campuchia đã trục xuất 64 công dân Hàn Quốc bị cáo buộc liên quan đến các mạng lưới lừa đảo, và cảnh sát Hàn Quốc đã xin lệnh bắt giữ hầu hết trong số này sau khi họ lên máy bay trở về nước.