Mỗi ngày nướng 3 tạ cá vẫn không đủ hàng bán dịp Tết (Video: Thanh Tùng).

Lò nướng cá của gia đình bà Trần Thị Hóa diện tích hơn 100m2, nằm ở thôn Thắng Phúc, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bốn công nhân nướng cá của xưởng làm việc hết công suất để phục vụ khách.

Gia đình bà Hóa có truyền thống 3 đời làm nghề nướng cá. Công việc nướng cá được vẫn đều việc quanh năm, tuy nhiên cao điểm nhất vẫn là dịp Tết Nguyên đán. Bà Hóa cho biết, dịp Tết, mỗi ngày gia đình bà nướng khoảng 3 tạ cá.

"Trung bình xưởng nhà tôi ngày nướng 2-3 tạ cá, có hôm cao điểm lên đến 5 tạ nhưng vẫn không đủ hàng bán", bà Hóa nói.

Loại cá mà gia đình bà Hóa nướng chủ yếu là cá thu, cá ngừ đại dương, cá nục và cá hố.

Theo bà Hóa, cá dùng để nướng phải được lựa chọn kỹ càng, đảm bảo độ tươi, ngon. "Cá nướng phải thật tươi, nếu không khi nướng sẽ bị vỡ thịt, chảy nước, không bảo quản được lâu", bà Hóa cho hay.

Những lát cá ngừ đại dương được cắt mỏng, chuẩn bị đưa vào lò nướng.

Hiện gia đình bà Hóa sử dụng than hoa để nướng cá. Bà Hóa cho biết, cá được nướng than sẽ có mùi thơm hơn sấy bằng máy. Trung bình một mẻ cá được nướng trong khoảng 30 phút (đối với cá to), 15-20 phút đối với loại cá nhỏ.

Dịp Tết, giá bán cá ngừ đại dương, cá thu dao động từ 320.000 đồng đến 350.000 đồng/kg. Còn các loại cá khác như cá nục, cá mối có giá bán từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng/kg.

Không chỉ bán tại nhà, dịp Tết Nguyên đán, gia đình bà Hóa còn nhận được nhiều đơn đặt hàng của người dân trên địa bàn Thanh Hóa và các tỉnh, thành phía Bắc như Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam...