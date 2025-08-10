Nhà Trắng cân nhắc mời ông Zelensky dự hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

NBC News ngày 9/8 dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ và 3 nguồn thạo tin khác cho biết Nhà Trắng đang cân nhắc mời nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tham gia cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin.

“Mọi việc đang được bàn bạc”, một trong những người thạo tin cho biết.

Báo cáo bổ sung rằng chuyến thăm của ông Zelensky chưa được chốt và hiện chưa rõ nhà lãnh đạo Ukraine có thực sự có mặt tại Alaska để tham dự các cuộc họp hay không, nhưng khả năng này vẫn được để ngỏ.

Thông tin được đưa ra sau khi Nhà Trắng và Điện Kremlin xác nhận ông Trump và ông Putin sẽ gặp nhau tại Alaska vào ngày 15/8 tới để bàn về triển vọng hòa bình Ukraine.

Cuộc gặp sẽ đánh dấu lần tương tác trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào đầu năm nay. Lần gần nhất 2 nhà lãnh đạo gặp nhau là trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản.

Điện Kremlin cho rằng đây sẽ là cuộc gặp “mang tính lịch sử”, đồng thời hy vọng rằng hội nghị tiếp theo sẽ diễn ra tại Nga.

Ông Trump cho hay, thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine nhiều khả năng sẽ bao gồm việc 2 quốc gia trao đổi một số vùng lãnh thổ.

Về phía Nga, theo báo Wall Street Journal, Tổng thống Putin được cho là đã nói với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff rằng Moscow sẵn sàng ngừng bắn hoàn toàn nếu Ukraine rút toàn bộ quân khỏi khu vực Donbass (miền Đông Ukraine).

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố mọi quyết định không có sự tham gia của Ukraine đều không mang lại hòa bình. Ông đồng thời bác bỏ khả năng Ukraine nhượng bộ lãnh thổ.

"Xung đột không thể kết thúc nếu không có Ukraine", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh. Ông nói thêm, Ukraine luôn sẵn sàng cho những quyết định mang lại hòa bình thực sự, "một nền hòa bình nghiêm túc".

Các quan chức châu Âu hôm qua đã trình bày với Mỹ các đề xuất hòa bình riêng cho Ukraine.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gặp các đồng minh châu Âu tại Chevening House, một dinh thự ở vùng nông thôn phía đông nam London, để thảo luận về nỗ lực thúc đẩy hòa bình của ông Trump.

Một quan chức châu Âu xác nhận đại diện châu Âu đã đưa ra một đề xuất trong cuộc họp nhưng từ chối tiết lộ chi tiết.

Theo Wall Street Journal, các quan chức châu Âu đã trình bày một đề xuất phản hồi bao gồm yêu cầu phải có lệnh ngừng bắn trước khi thực hiện bất kỳ bước đi nào khác, và bất kỳ trao đổi lãnh thổ nào cũng phải mang tính 2 chiều, kèm theo những đảm bảo an ninh chắc chắn.

“Không thể bắt đầu một tiến trình bằng cách nhượng lãnh thổ ngay giữa lúc chiến sự vẫn đang diễn ra”, một nhà đàm phán châu Âu nhấn mạnh.

Một quan chức Mỹ cho biết các cuộc họp kéo dài nhiều giờ tại Chevening đã đạt được tiến triển đáng kể hướng tới việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được hỏi liệu phía châu Âu đã chính thức trình các đề xuất phản hồi của mình cho Mỹ hay chưa.