Ba ô tô va chạm liên hoàn lúc nửa đêm trên cao tốc Bắc - Nam

Rạng sáng 10/8, nguồn tin của Dân trí cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h33 ngày 9/8 trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn km435 thuộc địa bàn huyện Diễn Châu cũ (Nghệ An).

Thời điểm này, 3 ô tô lưu thông cùng chiều trên cao tốc Bắc - Nam bất ngờ va chạm liên hoàn.

Hiện trường tài xế mắc kẹt trong cabin (Ảnh: Cắt từ clip).

Cú tông mạnh khiến một tài xế bị mắc kẹt trong cabin. Người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng phá cửa, giải cứu nạn nhân trong tình trạng bị thương và đưa đi cấp cứu. Cả 3 phương tiện đều hư hỏng.

Nhận tin báo, Đội 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an có mặt xử lý hiện trường, điều tiết phương tiện và điều tra nguyên nhân vụ việc.