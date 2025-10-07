Lương tối thiểu sẽ tăng hơn 8,5 lần sau 18 năm vận hành

Tiến trình tăng lương tối thiểu

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, áp dụng từ ngày 1/1/2026. Dự thảo do Bộ Nội vụ chủ trì.

Theo đó, dự thảo nghị định quy định việc điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,2% so với mức hiện hành. Cụ thể như sau:

Theo Bộ Nội vụ, lần tăng lương tối thiếu gần đây nhất là vào ngày 30/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, với mức tăng bình quân 6% so với năm 2022. Mức lương tối thiểu này được áp dụng từ ngày 1/7/2024 đến nay.

Như vậy, nếu tính từ thời điểm đầu tiên áp dụng mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động vào ngày 1/1/2008 đến nay lương tối thiểu đã tăng 15 lần. Lần tăng lương tối thiểu dự kiến vào ngày 1/1/2026 sẽ là lần thứ 16.

Tiến trình tăng lương tối thiểu (Đồ họa: Tùng Nguyên).

Mức lương tối thiểu vùng cao nhất lần đầu tiên được áp dụng từ ngày 1/1/2008 là 620.000 đồng/tháng. Đến nay, mức lương tối thiểu vùng cao nhất được đề xuất áp dụng từ ngày 1/1/2026 là 5.310.000 đồng/tháng, tăng hơn 8,5 lần so với mức lương tối thiểu năm 2008.

Điều chỉnh địa bàn áp dụng

Từ ngày 1/7, cả nước sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng có điều chỉnh quan trọng về địa bàn áp dụng.

Cụ thể, lương tối thiểu sẽ được áp dụng theo từng xã, phường trên địa bàn 34 tỉnh, thành theo danh mục Chính phủ ban hành tại Phụ lục I kèm theo Nghị định 128/2025/NĐ-CP. Bạn đọc có thể theo dõi TẠI ĐÂY.

Phân vùng áp dụng lương tối thiểu có sự thay đổi từ ngày 1/7 (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Trong dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 1/1/2026, ngoài việc đề xuất tăng lương tối thiểu, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh lại địa bàn cấp xã áp dụng mức lương tối thiểu theo đề xuất của UBND các tỉnh thành (sau khi thực hiện theo quy trình lấy ý kiến rộng rãi).

Trong đó, phường Hoàng Văn Thụ thuộc tỉnh Lạng Sơn không điều chỉnh vùng lương mà thực hiện sửa tên thành phường Kỳ Lừa, vẫn áp dụng mức lương vùng III.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ đề xuất nâng bậc lương tối thiểu vùng đối với nhiều xã, phường và cũng hạ bậc lương vùng đối với một số địa phương. Cụ thể như sau:

Theo Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh vùng của các địa phương nêu trên nhằm tạo sự cân đối hợp lý về giá nhân công giữa các địa bàn lân cận; do các địa bàn trên có sự phát triển hơn về thị trường lao động, hình thành các khu, cụm công nghiệp, điều kiện cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể; giáp với các địa bàn khác có mức lương tối thiểu cao hơn...