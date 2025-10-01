Đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng lương tối thiểu tăng 7,2%

Theo dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu 7,2% so với mức hiện hành, áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Bên cạnh việc tăng mức lương tối thiểu, Bộ Nội vụ cũng đề nghị điều chỉnh địa bàn áp dụng.

Theo cơ quan soạn thảo, Nghị định số 128/2025/NĐ-CP đã quy định danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu theo đơn vị hành chính cấp xã mới.

Tuy nhiên, sau khi các địa phương vận hành theo đơn vị hành chính cấp tỉnh mới, một số địa bàn áp dụng đã có sự sắp xếp, thay đổi. Đồng thời, nghị định trên hết hiệu lực kể từ ngày 1/3/2027.

Bộ Nội vụ xây dựng danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu theo đơn vị hành chính cấp xã mới (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Vì vậy, Bộ Nội vụ xây dựng danh mục địa bàn áp dụng mới trên cơ sở kế thừa danh mục hiện hành quy định tại Nghị định số 128/2025/NĐ-CP và có sự rà soát, cập nhật theo đề nghị của UBND cấp tỉnh.

Theo đó, quy định trong dự thảo sửa tên phường Hoàng Văn Thụ thuộc tỉnh Lạng Sơn thành phường Kỳ Lừa (theo Nghị quyết số 1672/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Dự thảo nghị định cũng điều chỉnh từ vùng II lên vùng I đối với: Các phường Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, Trần Liễu, Bắc An Phụ, Phạm Sư Mạnh, Nhị Chiểu và các xã Nam An Phụ, Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú, Cẩm Giang, Cẩm Giàng, Tuệ Tĩnh, Mao Điền, Kẻ Sặt, Bình Giang, Đường An, Thượng Hồng, Gia Lộc, Yết Kiêu, Gia Phúc, Trường Tân, Tứ Kỳ, Tân Kỳ, Đại Sơn, Chí Minh, Lạc Phượng, Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Phú Thái, Lai Khê, An Thành, Kim Thành thuộc TP Hải Phòng.

Một số địa bàn điều chỉnh từ vùng III lên vùng II đối với: Các phường Hoàng Mai, Tân Minh (Nghệ An); các phường Đông Hà, Nam Đông Hà (Quảng Trị); các phường Phan Rang, Đông Hải, Ninh Chử, Bảo An, Đô Vinh và các xã Thuận Bắc, Công Hải (Khánh Hòa); các xã Thanh Hà, Hà Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Hà Đông, Ninh Giang, Vĩnh Lại, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu, Thanh Miện, Bắc Thanh Miện, Nam Thanh Miện, Hải Hưng thuộc TP Hải Phòng.

Điều chỉnh từ vùng IV lên vùng III đối với: Phường Quảng Trị và các xã Đồng Lê, Vĩnh Linh, Cửa Tùng, Bến Quan, Cửa Việt, Gio Linh, Cam Lộ, Khe Sanh, Lao Bảo, Triệu Phong, Hướng Hiệp, Diên Sanh (Quảng Trị); các xã Ninh Sơn, Lâm Sơn, Anh Dũng, Mỹ Sơn, Thuận Nam, Cà Ná, Phước Hà (Khánh Hòa).

Ngoài ra, dự thảo cũng điều chỉnh từ vùng I xuống vùng IV đối với: Các xã Kỳ Thượng, Lương Minh (Quảng Ninh). Điều chỉnh từ vùng III xuống vùng IV đối với: các xã Thượng Trạch, Trường Sơn, Kim Ngân (Quảng Trị).

Bộ Nội vụ cho rằng việc điều chỉnh vùng của các địa phương nêu trên nhằm tạo sự cân đối hợp lý về giá nhân công giữa các địa bàn lân cận, do các địa bàn trên có sự phát triển hơn về thị trường lao động, hình thành các khu, cụm công nghiệp, điều kiện cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể, giáp với các địa bàn khác có mức lương tối thiểu cao hơn.