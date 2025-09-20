Điều chỉnh lương tối thiểu để đảm bảo thu nhập, bảo vệ người lao động

Nói về vấn đề liên quan đến tiền lương, bà Kaori Nakamura - Osaka, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) kiêm Giám đốc Văn phòng ILO Khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhấn mạnh ý nghĩa của vấn đề tại khu vực có lực lượng lao động lớn nhất thế giới. Trong những năm gần đây, khu vực này đã thể hiện khả năng hồi phục đáng kể sau dịch bệnh, khủng hoảng với mức tiền lương thực tế (tiền lương sau điều chỉnh theo lạm phát) tiếp tục tăng.

Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế phân tích, lương tối thiểu là “lương sàn” bắt buộc theo pháp luật.

Lương tối thiểu được điều chỉnh theo thời gian, cho phù hợp với thực tế nhưng không có nghĩa là đương nhiên đảm bảo được mức sống tối thiểu hay đáp ứng được nhu cầu của người lao động và gia đình.

Theo bà Kaori Nakamura - Osaka, lương tối thiểu đảm bảo mức sống tối thiểu thì chính là khái niệm lương đủ sống. Đó chính là yếu tố có thể tạo ra sự thay đổi tình hình, tập trung vào việc trả lời câu hỏi liệu người lao động có đủ thu nhập để đảm bảo mức sống thỏa đáng cho bản thân và gia đình hay không.

Để đạt được mức lương đủ sống, các quốc gia cần thông qua các quá trình xác lập tiền lương bao trùm, dựa trên đối thoại giữa Chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động. Song song với đó là tính hiệu quả của cơ chế thương lượng tập thể và nỗ lực giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tình trạng lương thấp.

Trong những năm gần đây, theo Phó Tổng Giám đốc ILO, các sáng kiến xây dựng lương đủ sống đã thu hút sự quan tâm và đạt được những bước tiến nhất định.

Tuy nhiên, những sáng kiến này vẫn thường rời rạc, chưa gắn kết chặt chẽ với các cơ chế xác lập tiền lương quốc gia, chưa xem xét hợp lý thực tiễn kinh tế địa phương, hoặc chưa bảo đảm sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của các tổ chức đại diện người lao động và người sử dụng lao động.

Báo cáo Tiền lương toàn cầu năm 2024-2025 nêu bật những thách thức kéo dài về tăng trưởng cũng như bất bình đẳng tiền lương. Báo cáo ghi nhận bất bình đẳng tiền lương đã được thu hẹp ở đa số các quốc gia.

Theo lãnh đạo Tổ chức Lao động Quốc tế, để đạt được tiến bộ thực chất, khu vực châu Á - Thái Bình Dương cần tập trung vào 5 ưu tiên. Đầu tiên phải kể đến việc củng cố các thể chế xác lập tiền lương để đảm bảo đối thoại ba bên thực chất giữa Chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động, đồng thời thúc đẩy thương lượng tập thể.

Bên cạnh đó, cần đảm bảo sự cân bằng giữa công bằng và phát triển bền vững. Như vậy, tiền lương đáp ứng nhu cầu của người lao động và gia đình trong khi vẫn phản ánh thực tiễn nền kinh tế.

Bên cạnh việc khai thác hiệu quả dữ liệu để đưa ra các quyết định hiệu quả, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế cho rằng cần liên kết các sáng kiến về lương đủ sống sao cho các nỗ lực của khu vực tư nhân và xã hội dân sự gắn với các nguyên tắc lao động quốc tế và khuôn khổ quốc gia.

Ngoài ra, bà Kaori Nakamura - Osaka cũng gợi ý hướng giải quyết bất bình đẳng và nguyên nhân gốc rễ của lương thấp bằng cách giảm khu vực lao động phi chính thức, thúc đẩy việc làm thỏa đáng, nâng cao năng suất, đồng thời đảm bảo mọi người lao động đều được thụ hưởng công bằng từ thành quả phát triển kinh tế.