TPHCM lần đầu trưng bày hơn 1.500 hiện vật tiền Việt Nam qua các thời kỳ

Sáng 22/11, triển lãm "Đồng tiền Việt Nam – Hành trình theo dòng chảy lịch sử dân tộc" đã chính thức khai mạc tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2, TPHCM. Sự kiện nhằm giới thiệu đến công chúng những hiện vật tiền tệ tiêu biểu, gắn liền với các giai đoạn phát triển của đất nước.

Tham dự sự kiện có sự hiện diện của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết; Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Phạm Tiến Dũng; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng, cùng nhiều lãnh đạo thành phố và nguyên lãnh đạo NHNN Việt Nam.

Triển lãm, do NHNN chi nhánh Khu vực 2 (phường Bến Thành) tổ chức, trưng bày hơn 1.500 hiện vật tiền tệ từ năm 1875 đến nay, bao gồm tiền Đông Dương, Giấy bạc "Cụ Hồ", tiền kháng chiến, tín phiếu, phiếu mua hàng, tiền xu và tiền polymer hiện đại.

Mỗi hiện vật được xem như một "nhân chứng sống", phản ánh bối cảnh lịch sử, chính trị, kinh tế qua từng thời kỳ, đồng thời thể hiện hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Sự kiện được tổ chức hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (06/5/1951 – 06/5/2026).

Phát biểu tại triển lãm, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc NHNN nhấn mạnh: "Triển lãm không chỉ phản ánh lịch sử đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước qua hành trình của đồng tiền Việt Nam, mà còn là dịp giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Ngân hàng".

Ông Dũng cũng cho biết thêm, năm 2025 là năm quan trọng, năm cuối của giai đoạn 2021 – 2025, với nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, NHNN Việt Nam đã tích cực triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 – NQ/TW. Theo đó, NHNN chi nhánh Khu vực 2 được giao quản lý địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

Triển lãm lần này mang đến cho khách tham quan một góc nhìn độc đáo về lịch sử dân tộc thông qua câu chuyện của đồng tiền, góp phần nuôi dưỡng lòng tự hào, trân trọng giá trị hòa bình và khát vọng phát triển của Việt Nam hôm nay.

Ngoài ra, đây còn là không gian đặc biệt phù hợp cho các nhà sưu tập, nhà nghiên cứu cổ vật, giới tài chính – ngân hàng và đông đảo bạn trẻ quan tâm đến văn hóa – lịch sử.

Triển lãm được chia thành bốn chủ đề chính, bao gồm: Tiền Đông Dương; Giấy bạc tài chính / Giấy bạc "Cụ Hồ" (1945 – 1954); Tiền Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (1951 – 1975); và Tiền Ngân hàng Việt Nam / Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1975 – nay), đi kèm khu vực trải nghiệm số hóa.

Bộ tiền phát hành năm 1978 là bộ tiền đầu tiên NHNN Việt Nam phát hành trong phạm vi cả nước, mở ra một trang mới cho lịch sử tiền tệ Việt Nam. Bộ tiền bao gồm cả tiền kim loại và tiền giấy.

Ban tổ chức nhấn mạnh, triển lãm không chỉ giới thiệu các hiện vật quý giá mà còn khẳng định vai trò quan trọng của ngành Ngân hàng trong việc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước qua từng giai đoạn lịch sử.

Triển lãm mở cửa miễn phí đến hết tháng 4/2026, diễn ra các ngày cuối tuần từ 9h00 – 11h30 và 14h00 – 17h00, dành cho người từ 14 tuổi trở lên.