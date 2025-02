Rạng Đông Holding liên quan cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa trên bờ vực thẳm

Cả 5 thành viên "đầu não" từ nhiệm

Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (mã chứng khoán: RDP) vừa nhận được đơn xin từ nhiệm của toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT). Chủ tịch HĐQT Hồ Đức Lam và 4 thành viên khác là ông Hồ Đức Dũng (con trai ông Lam), ông Hồ Văn Tuyên, ông Nguyễn Trần Vinh, ông Bùi Đắc Thiện có đơn từ nhiệm.

Trong đơn, ông Lam nêu vì lý do cá nhân nên không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. Trong khi đó, ông Thiện nói do "bận công việc cá nhân", không thu xếp được thời gian. Các thành viên khác cũng nêu lý do nghỉ tương tự.

Ông Hồ Đức Lam là nhân sự cấp cao gắn bó với Rạng Đông Holding từ nhiều năm qua. Ông từng làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông (tiền thân của Rạng Đông Holding), giai đoạn 2006-2018. Từ năm 2019 đến nay, ông Lam là Chủ tịch HĐQT công ty. Ngoài ra, ông còn là Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam.

Ông Lam còn được biết đến là em trai của cựu Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Bà Thoa bị khởi tố, truy nã từ tháng 7/2020 để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ông Lam từng là cổ đông lớn tại Rạng Đông, có lúc sở hữu trên 45% vốn nhưng trong 8 tháng đầu năm 2024 đã liên tục bán ra hoặc bị bán giải chấp lượng lớn cổ phiếu. Đến ngày 1/8/2024, theo công bố thông tin về kết quả giao dịch, ông Lam còn sở hữu 6,09% vốn, tương ứng gần 3 triệu cổ phiếu.

Trước đó, từ tháng 8/2024, Rạng Đông đã có những biến động mạnh về nhân sự lãnh đạo cấp cao từ vị trí tổng giám đốc đến kế toán trưởng. Ông Hà Thanh Thiên - Tổng giám đốc - được miễn nhiệm từ ngày 5/8 và ông Huỳnh Kim Ngân được bổ nhiệm thay thế. Ông Nguyễn Thế Tư cũng được bổ nhiệm làm kế toán trưởng thay ông Nguyễn Thanh Tùng vào tháng 11/2024.

Sai lệch số liệu tài chính, chậm công bố thông tin, cổ phiếu "trà đá"

Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (mã chứng khoán: RDP) là doanh nghiệp ra đời từ năm 1960, vang danh với thương hiệu Nhựa Rạng Đông. Doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm màng nhựa, cung cấp nguyên liệu ngành nhựa, bao bì, giả da, nhựa y tế, vải không dệt, tôn ván nhựa...

Tuy nhiên, từ nửa cuối năm 2024, công ty liên tục bị nhắc nhở về việc chậm công bố báo cáo tài chính quý III và quý IV. Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) có 2 lần phải nhắc nhở việc công bố thông tin báo cáo tài chính quý III/2024, báo cáo quản trị 2024, báo cáo tài chính quý IV/2024 nhưng Rạng Đông đến nay vẫn chưa có báo cáo.

Do vi phạm công bố thông tin, cổ phiếu RDP đã bị đình chỉ giao dịch kể từ ngày 28/11/2024. Trước đó, cổ phiếu này đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Rạng Đông còn chậm công bố thông tin, công bố thông tin sai lệch, bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hồi tháng 12/2024. Theo đó, công ty bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, công ty còn bị phạt 150 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch ở chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên báo cáo tài chính (BCTC) riêng tự lập quý IV/2023, BCTC hợp nhất tự lập quý IV/2023.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên BCTC quý IV/2023 là 17,3 tỷ đồng, nhưng sau kiểm toán lại ghi nhận lỗ 117,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên BCTC hợp nhất quý IV/2023 là 26 tỷ đồng sau khi được kiểm toán lại lỗ 146,7 tỷ đồng.

Tính đến nay, doanh nghiệp nhựa vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý III-IV năm 2024. Số liệu mới chỉ dừng lại ở nửa đầu năm 2024 với doanh thu giảm 44% còn 766 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm gần 65 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 11 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cao là nguyên nhân chính "ăn mòn" lợi nhuận của doanh nghiệp.

Trước đó năm 2023, Rạng Đông Holding cũng đã đối mặt với thua lỗ khi lợi nhuận âm gần 147 tỷ đồng trong khi năm trước lãi 12,5 tỷ đồng. Đây cũng là năm có lỗ sâu trở lại kể từ năm 2017.

Nói về năm 2023 thua lỗ, HĐQT cho biết nguyên nhân chính là sức mua giảm. Công ty trích lập dự phòng lớn khiến chi phí tài chính tăng, ảnh hưởng lợi nhuận. Đồng thời, công ty cũng ưu tiên đẩy nhanh luân chuyển hàng tồn kho để có doanh thu và dòng tiền, cũng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Cùng với những bất ổn về bộ máy, sự sai lệch và chậm trễ công bố thông tin, cổ phiếu RDP giảm 85% trong một năm, còn 1.310 đồng/đơn vị, cũng là mức giá thấp nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này.

Rạng Đông còn bị công ty con là Công ty cổ phần Rạng Đông Films gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đến Tòa án nhân dân TPHCM. Phía tòa án đã thông báo thụ lý đơn yêu cầu này vào đầu năm nay.