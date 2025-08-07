VN-Index chinh phục mốc 1.580 điểm, 2 cổ phiếu VPBank, TPBank tỏa sáng

Phiên giao dịch hôm nay (7/8), thị trường chứng kiến bộ đôi cổ phiếu ngành ngân hàng là TPB (TPBank) và VPB (VPBank) cùng tăng trần, nổi bật trong nhóm VN30.

TPB tăng trần lên 19.450 đồng/đơn vị với thanh khoản hơn 73,6 triệu cổ phiếu. Còn VPB đạt 28.950 đồng/đơn vị, được giao dịch hơn 62,5 triệu cổ phiếu.

Kể từ đầu tháng 5, cổ phiếu VPB miệt mài đi lên từ vùng 16.400 đồng/đơn vị, đến nay đã tăng khoảng 76% và cũng là mức giá cao kỷ lục. Còn cổ phiếu TPB cũng tăng khoảng 47% kể từ tháng 6, ở vùng giá cao nhất gần 3 năm.

VPB, HPG và TPB ảnh hưởng mạnh nhất tới chỉ số hôm nay (Ảnh chụp màn hình).

Cùng với đó, HPG của Tập đoàn Hòa Phát hôm nay cũng tăng mạnh hơn 5,1%, đạt 28.500 đồng/đơn vị. Thanh khoản của mã này tiếp tục bùng nổ, cao nhất trong nhóm VN30, đạt hơn 139 triệu cổ phiếu.

Cả 3 mã TPB, VPB, HPG dẫn đầu trong nhóm ảnh hưởng mạnh tới chỉ số và được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất. Tiếp theo đó là FPT, MSB, KDH, STB, ACB, TCB...

Chốt phiên, VN-Index tăng hơn 8 điểm, lên 1.581,8 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 44.159 tỷ đồng. Nhiều cổ phiếu ngành bất động sản cũng tím lịm phiên này, như CII, LDG, DXS, TDH...