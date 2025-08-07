Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng, xử nghiêm hành vi sở hữu chéo

Chiều 7/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu rõ, hiện nay nhu cầu chi phát triển cơ sở hạ tầng rất mạnh; chi cho giáo dục, y tế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cũng rất lớn.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị các chuyên gia phân tích, dự báo tình hình, góp ý sâu về các giải pháp điều hành chính sách tài khóa gắn với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phân tích tình hình thực tế trong nước và thế giới, các chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu phải ổn định các yếu tố kinh tế vĩ mô để đảm bảo tăng trưởng nhanh và bền vững, "muốn đi nhanh, đi xa thì phải dựa trên nền tảng của sự ổn định".

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh "đầu tư công" là trụ cột quan trọng của tăng trưởng. Do đó, phải tập trung triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiệu quả, gắn với nỗ lực đảm bảo tiến độ giải ngân theo mục tiêu đã đề ra.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng cần tập trung đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin; xây dựng và triển khai hiệu quả chiến lược tổng thể phát triển công nghiệp Việt Nam tự chủ, bền vững trong các nhóm ngành điện tử, vi mạch, cơ khí, chế tạo, dệt may, chế biến nông sản…

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia (Ảnh: VGP).

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan tập trung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch được giao, trong đó có thể chế liên quan đến quản lý thị trường vàng.

Các bộ ngành cần điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu đề ra. Qua đó, phối hợp chặt chẽ, hài hòa, đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu phải quản lý tốt chất lượng tín dụng, hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên; tập trung triển khai hiệu quả các gói tín dụng liên quan đến phát triển nhà ở xã hội, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khoa học, công nghệ…

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu tiếp tục triển khai tái cơ cấu các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Bên cạnh đó, tăng cường theo dõi, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng; ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi sở hữu chéo, cấp tín dụng không đúng quy định; xây dựng, triển khai lộ trình bỏ "room" tín dụng với các tiêu chí, tiêu chuẩn phù hợp, bảo đảm công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng tín dụng, an toàn hệ thống.