Nhân viên ngân hàng nào có thu nhập bình quân hơn 40 triệu đồng/tháng?

Nửa đầu năm, bất chấp những khó khăn chung của nền kinh tế cùng làn sóng cắt giảm chi nhánh, nhân sự đáng chú ý, thu nhập bình quân nhân viên ngân hàng vẫn tiếp tục được duy trì ở mức cao.

Thống kê của phóng viên báo Dân trí từ báo cáo tài chính quý II/2025 của các ngân hàng, phần lớn mức thu nhập nhà băng chi trả cho nhân viên dao động khoảng 30-50 triệu đồng/người/tháng, tăng so với cùng kỳ.

Trong đó, dẫn đầu về mức đãi ngộ trong nửa đầu năm nay là Ngân hàng Quân đội (MB). Với tổng chi phí nhân sự lên đến 4.121 tỷ đồng (tăng 18% so vơi cùng kỳ năm ngoái), thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng mẹ MB đạt hơn 54 triệu đồng/tháng.

Ở nhóm Big 4, VietinBank chi trả thu nhập trung bình mỗi nhân viên ở mức 46,8 triệu/tháng. Còn Vietcombank, với tổng chi phí nhân viên 6.369 tỷ đồng, thu nhập trung bình hàng tháng mỗi người tại đây nhận về 45,5 triệu đồng. Con số tại BIDV là 43,2 triệu đồng/người/tháng. Thấp nhất là Agribank với mức chi cho nhân viên trung bình là 34 triệu đồng/người/tháng.

Thu nhập trên 40 triệu đồng còn có các nhân viên tại nhóm ngân hàng tư nhân như Techcombank với 42 triệu đồng/tháng, ACB với 41 triệu đồng/tháng, VPBank, VIB và SHB cùng chi xấp xỉ 40 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, trong nửa đầu năm nay, VPBank đã bổ sung hơn 1.000 tỷ đồng vào quỹ chi phí cho nhân viên.

Thu nhập bình quân/tháng các nhân viên ngân hàng (triệu đồng)