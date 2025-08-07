5 vị "vua ngầm" của vương quốc bitcoin

Không còn là một khái niệm xa vời hay một sản phẩm tài chính ngách dành cho dân công nghệ, bitcoin (BTC) đã củng cố vị thế của mình như một loại tài sản có giá trị toàn cầu.

Với tổng cung tối đa 21 triệu đồng bitcoin, vốn hóa thị trường của bitcoin đạt gần 2.300 tỷ USD, một con số đủ sức thách thức cả những gã khổng lồ trong ngành tài chính truyền thống.

Sự trỗi dậy này được thúc đẩy bởi một làn sóng chấp nhận chưa từng có. Các quỹ ETF bitcoin giao ngay của những gã khổng lồ như BlackRock và Grayscale đã hút về hàng trăm tỷ USD từ giới đầu tư chính thống.

Tuy vậy, bản đồ sở hữu bitcoin đã trở nên phức tạp, với quyền lực được phân bổ giữa các sàn giao dịch khổng lồ như Binance, các công ty niêm yết, các quỹ ETF và kho bạc quốc gia.

Câu hỏi hấp dẫn nhất vẫn là, bên ngoài các pháp nhân và tổ chức, cá nhân nào đang thực sự sở hữu nhiều bitcoin nhất? Ai là những vị "vua ngầm", "cá voi" đơn độc có khả năng tạo ra những con sóng thần chỉ bằng một giao dịch?

Dưới đây là danh sách 5 người được cho là phù hợp với những danh xưng kể trên.

Satoshi Nakamoto: "Vị vua bóng tối" và khối tài sản 137,5 tỷ USD

Số lượng nắm giữ ước tính: 1,1 triệu BTC

Giá trị ước tính: 137,5 tỷ USD

Đứng đầu mọi danh sách, vượt xa mọi đối thủ, là một "bóng ma": Satoshi Nakamoto. Danh tính thực sự của người đã khai sinh ra bitcoin vào năm 2008 với bản cáo bạch "Bitcoin: Hệ thống tiền điện tử ngang hàng" vẫn là bí ẩn lớn nhất của thế kỷ 21.

Thông qua phân tích dữ liệu chuỗi khối (on-chain), các nhà nghiên cứu tin rằng Satoshi đã tự mình khai thác khoảng 1,1 triệu BTC trong những ngày đầu của mạng lưới. Khối tài sản này, hiện trị giá hơn 137 tỷ USD, đang nằm im lìm, phân tán trong khoảng 22.000 địa chỉ ví khác nhau và chưa hề được dịch chuyển trong hơn một thập kỷ.

Không chỉ là một khối tài sản, đây còn là một "quả bom hẹn giờ" kinh tế. Nếu bất kỳ phần nào trong số 1,1 triệu BTC này được di chuyển, nó sẽ gửi một tín hiệu gây chấn động toàn thị trường, có khả năng khiến giá bitcoin sụp đổ và gây ra một cuộc khủng hoảng niềm tin toàn diện. Sự im lặng của Satoshi vừa là một lời chúc phúc, vừa là một lời nguyền treo lơ lửng trên thế giới crypto.

Satoshi Nakamoto, cha đẻ của bitcoin, là người nắm giữ lượng bitcoin lớn nhất với khoảng 1,1 triệu BTC (Ảnh: Alamy).

Cặp song sinh Winklevoss: Những nhà tiên tri được báo thù

Số lượng nắm giữ ước tính: 70.000 BTC

Giá trị ước tính: 8,75 tỷ USD

Cameron và Tyler Winklevoss, cặp song sinh từng nổi tiếng với vụ kiện pháp lý chống lại Mark Zuckerberg về ý tưởng Facebook, đã biến khoản tiền bồi thường 65 triệu USD của mình thành một đế chế tiền điện tử. Thay vì cay cú quá khứ, họ nhìn thấy tương lai ở bitcoin.

Vào năm 2013, khi bitcoin vẫn còn là một khái niệm xa lạ với giá chỉ vài chục đôla, họ đã mạnh tay đầu tư và tuyên bố sở hữu 1% tổng cung bitcoin lúc bấy giờ. Ngày nay, ước tính họ vẫn nắm giữ khoảng 70.000 BTC, tương đương gần 9 tỷ USD.

Nhưng họ không chỉ là những nhà đầu tư thụ động. Họ đã sáng lập Gemini, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép và quản lý chặt chẽ nhất tại Mỹ, đóng vai trò cầu nối quan trọng đưa bitcoin đến với giới tài chính chính thống. Câu chuyện của họ là một minh chứng kinh điển về việc biến một thất bại thành một chiến thắng vĩ đại hơn gấp bội.

Tim Draper: Nhà đầu tư mạo hiểm thâu tóm "con đường tơ lụa"

Số lượng nắm giữ ước tính: 29.656 BTC

Giá trị ước tính: 3,7 tỷ USD

Tim Draper là một huyền thoại trong giới đầu tư mạo hiểm, người có con mắt tinh đời đã sớm rót vốn vào Tesla, Skype và Hotmail. Vì vậy, khi ông đặt cược vào bitcoin, cả thế giới đã phải chú ý.

Năm 2014, trong một động thái được xem là cực kỳ táo bạo, Draper đã chiến thắng trong một cuộc đấu giá của chính phủ Mỹ, mua lại toàn bộ 29.656 BTC bị tịch thu từ Silk Road - "chợ đen" trực tuyến khét tiếng. Ông đã chi 18,7 triệu USD cho thương vụ này, với giá chỉ 632 USD mỗi BTC.

Khoản đầu tư đó giờ đây đã nảy nở thành một khối tài sản trị giá 3,7 tỷ USD, mang lại tỷ suất lợi nhuận gần 20.000%. Draper không chỉ xem bitcoin là một khoản đầu tư, ông là một người tin tưởng cuồng nhiệt, gọi nó là "đồng tiền của tương lai" và là một hàng rào chống lại sự mất giá của tiền tệ truyền thống.

Michael Saylor: "Nhà truyền giáo" bitcoin

Số lượng nắm giữ ước tính (cá nhân): 17.732 BTC

Giá trị ước tính (cá nhân): 2,2 tỷ USD

Nếu có một người xứng đáng với danh hiệu "nhà truyền giáo bitcoin", đó chính là Michael Saylor. Sau khi công ty MicroStrategy của ông lao đao trong bong bóng dot-com, Saylor đã tái sinh với một niềm tin sắt đá rằng bitcoin là giải pháp.

Vào năm 2020, ông đã gây chấn động Phố Wall khi quyết định chuyển đổi phần lớn kho bạc của công ty mình sang bitcoin. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, bản thân Saylor cũng đã dốc hầu bao cá nhân để mua 17.732 BTC với giá trung bình khoảng 16.000 USD. Khoản đầu tư cá nhân này hiện trị giá hơn 2,2 tỷ USD.

Saylor không ngừng quảng bá Bitcoin trên mọi phương tiện truyền thông, gọi nó là "vàng kỹ thuật số" và "ngân hàng trên không gian mạng". Dưới sự lãnh đạo của ông, công ty MicroStrategy đã tích lũy gần 600.000 BTC, trở thành công ty niêm yết nắm giữ nhiều bitcoin nhất hành tinh. Ông không chỉ đầu tư vào bitcoin, ông đang sống và thở cùng nó.

Changpeng Zhao (CZ): Kiến trúc sư của đế chế giao dịch

Số lượng nắm giữ ước tính: Khoảng 1.300 BTC (và một lượng lớn Binance Coin - BNB)

Giá trị ước tính (chỉ riêng BTC): 162,5 triệu USD

Dù là người nắm giữ ít bitcoin nhất trong danh sách này, tầm ảnh hưởng của Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập và cựu CEO của Binance, là không thể phủ nhận. Phần lớn tài sản khổng lồ của ông đến từ cổ phần tại Binance và token BNB, nhưng gốc rễ của nó vẫn bắt nguồn từ một quyết định táo bạo với bitcoin.

Năm 2014, CZ đã bán căn hộ của mình ở Thượng Hải để dồn hết tiền mua bitcoin. Quyết định "tất tay" này đã trở thành nền móng cho việc xây dựng Binance - sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Dù số lượng BTC cá nhân của ông được cho là tương đối khiêm tốn so với các "cá voi" khác (khoảng 1.300 BTC), nhưng nó đại diện cho một niềm tin ban đầu đã thay đổi cả một ngành công nghiệp.

Từ bóng dáng bí ẩn của Satoshi đến các tỷ phú công khai khuấy đảo thị trường, những nhân vật này cho thấy: dám đặt cược sớm vào bitcoin không chỉ mang lại khối tài sản kếch xù, mà còn trao cho họ quyền định hình tương lai tài chính toàn cầu. Họ chính là biểu tượng của một kỷ nguyên tiền số đang trỗi dậy mạnh mẽ.