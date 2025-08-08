Khởi tranh loạt giải đấu tổng kết mùa giải FedEx Cup play-off

Chuỗi 3 giải của FedEx Cup play-off gồm FedEx St. Jude Championship (từ ngày 8/8 đến 10/8, theo giờ địa phương), BMW Championship (từ 14/8 - 17/8) và Tour Championship (từ 21/8 - 24/8).

Đương kim vô địch FedEx Cup play-off Scottie Scheffler là ứng cử viên số một cho danh hiệu tổng kết mùa giải (Ảnh: Getty).

Đây là chuỗi sự kiện kết thúc mùa giải trên PGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá dành cho nam, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt). Theo quy định, 70 golfer sẽ tham dự FedEx St. Jude Championship.

Sau đó, 50 golfer có thứ hạng cao nhất sẽ lọt vào BMW Championship. Tiếp nữa, sẽ có 30 golfer đạt thứ hạng cao nhất tại BMW Championship, giành quyền lọt vào Tour Championship, tranh ngôi vô địch toàn mùa giải.

Rory McIlroy chủ động rút lui (Ảnh: Getty).

Những nhà vô địch FedEx Cup play-off gần nhất gồm Scottie Scheffler (Mỹ, vô địch năm ngoái), Viktor Hovland (Na Uy, vô địch năm 2023), Patrick Cantlay (Mỹ, vô địch năm 2021), Justin Rose (Anh, vô địch năm 2018), Justin Thomas (Mỹ, vô địch năm 2017), Jordan Spieth (Mỹ, vô địch năm 2015) đều có mặt.

Chỉ có nhà vô địch năm 2020 Dustin Johnson (Mỹ) và người 3 lần vô địch trong vòng 10 năm gần nhất Rory McIlroy (Bắc Ireland, vô địch các năm 2016, 2019 và 2022) vắng mặt.

Riêng Rory McIlroy đủ điều kiện tham dự chuỗi các giải FedEx Cup play-off năm nay, nhưng tay golf số hai thế giới chủ động bỏ, vì anh không muốn thi đấu. Vắng Rory McIlroy, chỉ còn 69 golfer tham dự FedEx St. Jude Championship.