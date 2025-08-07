Không nâng giảm trừ gia cảnh với Hà Nội, TPHCM do khó triển khai

Tại họp báo thường kỳ Chính phủ ngày 7/8, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết khi xây dựng Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế), các chuyên gia và cán bộ chuyên môn đưa ra nhiều phương án khác nhau để xác định mức giảm trừ gia cảnh, trong đó có cách tính theo khu vực, vùng miền.

Cách này từng được Bộ Tài chính đưa vào bản dự thảo hồi tháng 3, trong đó lương tối thiểu vùng là một căn cứ tham chiếu để xác định giảm trừ gia cảnh.

Tuy nhiên, ông cho hay, nếu tính phân chia mức giảm trừ gia cảnh theo vùng thì rất khó trong quá trình triển khai thực hiện. Bởi lẽ ngay trong một tỉnh thành, mỗi khu vực lại có chi phí sinh hoạt và đòi hỏi về mức giảm trừ gia cảnh khác biệt. "Ngay tại TPHCM hay Hà Nội, phường khu vực trung tâm có chi phí sinh hoạt rất cao, nhưng các xã ở nông thôn lại khác", ông nêu.

Do đó, tại dự thảo gần nhất, Bộ Tài chính đưa ra 2 phương án tính giảm trừ gia cảnh, gồm căn cứ theo CPI như hiện hành hoặc tốc độ tăng của thu nhập bình quân đầu người.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin về đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (Ảnh: VGP).

Ông Chi nói sau thời gian lấy ý kiến rộng rãi, phần lớn góp ý "đồng tình với phương án 2", tức tính giảm trừ gia cảnh theo thu nhập bình quân đầu người. Theo phương án này, mức giảm trừ cho người nộp thuế dự kiến lên 15,5 triệu đồng, người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng một tháng.

Thứ trưởng Chi cho biết cơ quan này sẽ hoàn chỉnh dự thảo và có phương án báo cáo Chính phủ, Quốc hội. Dự kiến Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp vào tháng 10.

Luật sẽ sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến mức giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân. Điều chỉnh thu gọn số bậc thuế của biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương tiền công.

Đồng thời, rà soát sửa đổi, bổ sung quy định về kỳ tính thuế, khấu trừ thuế, thời điểm xác định thu nhập chịu thuế; sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của người nộp thuế...