Ông Trump chọn chủ tịch Fed mới, cái tên nào sẽ "rung chuyển" thị trường?

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ công bố người được đề cử thay thế vị trí Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Adriana Kugler trước cuối tuần này, đồng thời đã rút gọn danh sách ứng viên thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell xuống còn 4 người.

"Tôi sẽ quyết định trước cuối tuần" - ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ông đề cập đến kế hoạch bổ nhiệm người kế nhiệm bà Kugler, người vừa thông báo sẽ rời vị trí vào ngày 8/8 để trở lại giảng dạy tại Đại học Georgetown.

Tuy nhiên, trong bối cảnh các ghế còn lại trong Hội đồng Thống đốc Fed đều đã được lấp đầy bởi những người có nhiệm kỳ dài, lựa chọn của ông Trump lần này có thể mang tính chiến lược. Các chuyên gia cho rằng đưa một gương mặt thân tín vào Fed sớm có thể giúp ông Trump tạo đà cho việc kế nhiệm ông Powell.

Danh sách rút gọn được tiết lộ gồm cố vấn kinh tế Kevin Hassett, cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh - người có quan điểm ủng hộ ông Trump - và 2 ứng viên khác, trong đó một người được cho là Thống đốc Fed đương nhiệm Christopher Waller.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC trước đó, Tổng thống Trump khẳng định đã loại Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent khỏi danh sách vì vị Bộ trưởng muốn tiếp tục giữ chức vụ hiện tại.

Ông Trump gọi quyết định ra đi sớm của bà Kugler là một "bất ngờ dễ chịu", bởi điều này cho phép ông bổ nhiệm người mới ngay lập tức - người có thể được "thử lửa" trước khi được đề cử chính thức thay ông Powell.

Dù người kế nhiệm Kugler hiện chỉ đảm nhận phần còn lại của nhiệm kỳ kéo dài đến tháng 1/2026, ông Trump có thể đề cử họ cho nhiệm kỳ đầy đủ 14 năm, đồng thời đưa họ trở thành ứng viên hàng đầu cho ghế Chủ tịch Fed kế tiếp.

"Nhiều người hỏi tôi, sao không chọn luôn chủ tịch mới. Có thể tôi sẽ làm vậy", Tổng thống Trump tiết lộ.

Từ đầu nhiệm kỳ tái đắc cử, ông Trump đã nhiều lần công khai chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì không giảm lãi suất, thậm chí từng xem xét khả năng sa thải ông.

Trong khi đó, ông Powell và phần đông giới chức Fed cho rằng với tác động khó lường của thuế quan đối với lạm phát và tăng trưởng kinh tế Mỹ. Các nhà hoạch định chính sách sẽ chờ cho tới khi xác định được rõ ảnh hưởng đó mới đưa ra quyết định khi nào giảm lãi suất.

Trong bối cảnh đó, động thái đột ngột sa thải bà Erika McEntarfer - Giám đốc Cục Thống kê Lao động Mỹ càng khiến dư luận lo ngại về tính độc lập và minh bạch của các dữ liệu kinh tế then chốt. Tổng thống Trump cáo buộc Cục Thống kê Lao động đã "thao túng số liệu việc làm" để gây tổn hại đến hình ảnh của ông dù không có bằng chứng cụ thể nào được đưa ra.

"Nếu ông Trump chọn một tay sai cho ghế chủ tịch Fed, phản ứng thị trường sẽ dữ dội gấp 1.000 lần so với vụ sa thải người đứng đầu Cục Thống kê Lao động", ông Michael Strain, Giám đốc nghiên cứu chính sách kinh tế tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, nhận định trong báo cáo.

Ngay sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 4,25-4,5% trong tuần qua, Thống đốc Christopher Waller đã đưa ra quan điểm bất đồng, cho rằng rủi ro lạm phát từ chính sách thuế nhập khẩu là không đáng kể, trong khi tăng trưởng và thị trường lao động đang yếu đi rõ rệt.

Báo cáo việc làm tháng 7 được công bố ngày 1/8 cũng củng cố quan điểm đó khi cho thấy tốc độ tạo việc làm chậm lại, cùng với các điều chỉnh giảm số liệu các tháng trước. Nhiều nhà đầu tư hiện kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu hạ lãi suất tại cuộc họp chính sách vào ngày 16-17/9 tới.