Đại gia xây dựng Coteccons đòi được nợ từ chủ dự án "đất vàng" TPHCM

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 30/6, Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) đã thu về gần 143 tỷ đồng từ Công ty TNHH Saigon Glory. Sau nhiều năm tồn đọng, khoản nợ xấu này không còn xuất hiện trên báo cáo.

Saigon Glory vốn là chủ đầu tư dự án khách sạn 6 sao The Spirit of Saigon (Khu tứ giác Bến Thành, đối diện chợ Bến Thành, TPHCM), do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco sở hữu 100% vốn. Tuy nhiên, từ cuối năm 2024, Bitexco đã thống nhất chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Saigon Glory cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội.

Coteccons là nhà thầu gắn liền quá trình khởi công dự án từ chục năm trước đây. Sau đó, dự án gián đoạn, tạm dừng thi công rồi tái khởi công vào năm 2019, cũng do Coteccons tiếp tục thực hiện.

Nhưng từ đầu năm 2021, khi biển tên Masterise Homes xuất hiện ở tường rào quanh công trường dự án thì nhà thầu khác cũng "thế chân" Coteccons.

Liên quan đến công trình này, sau khi Bitexco thống nhất chuyển nhượng 100% vốn góp tại Saigon Glory thì Masterise Homes đã quay trở lại với vai trò nhà phát triển dự án.

Các khoản nợ xấu của Coteccons (Nguồn: BCTC)

Ngoài khoản nợ đã thu được từ Saigon Glory, Coteccons cũng giảm 541 tỷ đồng nợ xấu tại các khách hàng khác, không có thuyết minh cụ thể, còn 1.075 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải ghi nợ gần 484 tỷ đồng tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi sao Việt (thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh). Coteccons phải trích lập dự phòng toàn bộ khoản nợ này.

Tổng nợ xấu ghi nhận đến ngày 30/6 là 1.559 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Số tiền trích lập dự phòng cho khoản nợ này hơn 1.211 tỷ đồng, chiếm 78%.

Một điểm đáng chú ý khác là công ty đã tất toán các khoản đầu tư cổ phiếu (giá gốc 215 tỷ đồng) và tăng đầu tư vào chứng chỉ quỹ ETF (gấp 3 lần, lên 120 tỷ đồng). Tại ngày 30/6, Coteccons đầu tư ngắn hạn gần 120 tỷ đồng vào chứng khoán, giảm 53% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp cũng gia tăng nợ vay tài chính trong kỳ, với tổng nợ vay hơn 2.987 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là nợ vay ngắn hạn.

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/6, công ty đạt doanh thu thuần gần 24.867 tỷ đồng, tăng 18%. Lợi nhuận sau thuế 454 tỷ đồng, tăng 47% so với năm trước.